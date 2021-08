Celebridades que son pansexuales

¿QUÉ ES LA PANSEXUALIDAD?

Ser pansexual, por definición, significa que eres capaz de sentirte atraído por cualquier persona, independientemente de su identidad de género. Por lo tanto, esto podría incluir hombres y mujeres cisgénero, personas trans, con fluidez de género y personas no binarias.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés), la pansexualidad puede considerarse una orientación sexual por derecho propio o una rama de la bisexualidad, para indicar una identidad sexual alternativa. Algunos lo consideran un término más inclusivo que "bisexual".

MAE WHITMAN

La actriz reveló en Twitter este 17 de agosto que estaba "orgullosa y feliz" de declararse públicamente como pansexual. La ex integrante de la serie Parenthood compartió su identidad sexual mientras elogiaba su serie animada de Disney Channel, The Owl House, que presenta al primer protagonista bisexual de la cadena.

"Solo me tomo un momento para decir que estoy muy orgullosa de ser una pequeña parte de un programa como The Owl House. Siendo pansexual yo misma, desearía haber tenido personajes tan increíbles como Amity y Luz en mi vida cuando era pequeña", tuiteó Whitman.

DEMI LOVATO

La intérprete de "Dancing With the Devil" se declaró pansexual en un episodio del podcast de Joe Rogan, el pasado 27 de marzo. En una charla sobre la posibilidad de adoptar niños algún día, Lovato dijo: "No sé si voy a terminar con un chico, así que realmente no puedo verme a mí misma quedando embarazada".

"Ahora soy tan fluida, y parte de la razón por la que soy tan fluida es porque estaba súper encerrada". Rogan preguntó si la etiqueta ideal para ella era "pansexual", y la también actriz confirmó con su respuesta.

JOJO SIWA

Cuando JoJo habló de su sexualidad en enero de 2021, dijo que aún no estaba lista para ponerse una etiqueta. Sin embargo, poco más de dos meses después, la cantante tuvo más claridad en el tema. Siwa le reveló a People que le gusta considerarse "Ky-sexual", porque el nombre de su novia es Kylie.

"Técnicamente diría que soy pansexual, porque así he sido siempre, toda mi vida es como: ´mi humano es mi humano´", reconoció, además de decir que también usa las etiquetas gay y queer.

SARAH PAULSON

La estrella de Run y American Horror Story nunca ha sido fan de las etiquetas, algo que le piden constantemente los medios y sus seguidores, aunque reconoce que, en todo caso, se definiría como pansexual.

"Todo lo que puedo decir es que he hecho ambas cosas (andar con hombres y mujeres), y no dejo que ninguna de las dos experiencias me defina. No dejo que haber estado con un hombre me haga pensar que soy heterosexual, ni me haga querer llamarme así, porque sé que me han atraído las mujeres y he vivido con ellas.

"Yo no estoy buscando definirme a mí misma, y lamento si eso es algo que se ve como un rechazo o una falta de voluntad para abrazar de manera pública mi sexualidad, pero simplemente no lo es", explicó.

CARA DELEVIGNE

La modelo y actriz le dijo recientemente a Variety: "Creo que siempre seguiré siendo pansexual".

"Independientemente de cómo uno se defina a sí mismo, ya sea ´ellos´ o ´él´ o ´ella´, me enamoro de la persona, y eso es todo. Me atrae la persona", puntualizó, semanas después de que se separara de su más reciente pareja, la actriz Ashley Benson.

BELLA THORNE

La actriz, escritora, productora y cantante dijo que se identifica como pansexual en una entrevista con el programa Good Morning America. Después de que alguien le explicara "a fondo" lo que significaba el término, se dio cuenta de que ya no sentía que la etiqueta bisexual fuera adecuada para ella.

"En realidad soy pansexual y no sabía eso. Te gustan los seres, te gusta lo que te gusta. No tiene que ser una chica o un chico. Es literalmente: ´te gusta la personalidad´. Simplemente te gusta un ser", reflexionó.

MILEY CYRUS

Variety le preguntó a Miley cuándo comenzó a identificarse como pansexual. En respuesta, ella dijo: "Creo que cuando descubrí qué era. Fui al centro LGBTQ+ en Los Ángeles y comencé a escuchar estas historias. Vi a un humano en particular que no se identificaba como hombre o mujer", recordó a la revista.

"Creo que fue la primera persona de género neutro que conocí. Una vez que entendí más mi género, que no estaba asignado, entendí más mi sexualidad. Pensé: ´Oh, por eso no me siento heterosexual y no me siento gay. Es porque no lo soy", señaló la intérprete, de 28 años.

KRISTEN STEWART

Pese a que nunca se ha llamado pansexual públicamente, Stewart es considerada una de las líderes mundiales de este movimiento, gracias a un comentario que hizo en una entrevista de 2015 con Nylon.

Al abordar los rumores sobre una supuesta relación con su entonces asistente Alicia Cargile, Stewart declaró: "Creo que en tres o cuatro años habrá muchas más personas que no crean que sea necesario saber si eres gay o heterosexual. Es como: ´¡simplemente haz lo tuyo!´", aclaró.