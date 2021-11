Carlos Ballarta deja por la paz su crítica en contra de chespirito

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 .- En conferencia de prensa el standupero explicó que ya había dicho todo lo que tenía que decir sobre el trabajo de Roberto Gómez Bolaños, conocido como "Chespirito" y detalló que incluso escribió en un artículo para el medio internacional "The Washington Post".

Además señala que aunque en su autobiografía dijo que ninguno de los actores de "El Chavo del 8" sabían lo que sucedió en el recinto también aseguró que de todas formas se hubieran presentado sin problema.

"Un artista falta a su deber humano cuando el interés monetario suple a sus escrúpulos: 'Chespirito' aceptó la invitación de un genocida a presentarse en un escenario mancillado de sangre inocente a cambio de dinero", dijo Ballarta en el escrito.

Ya en la conferencia ante la pregunta de si él ve quién le está pagando cuando ofrece un show privado respondió:

"Yo en mi carrera he tenido tres shows privados y dejé de hacerlos en 2016 justo porque no me gusta lidiar con ese tipo de cosas".

El standupero está promocionando su show "Rebelde comodino" con el que se presentará el próximo 13 de noviembre en el "Auditorio BB" en la Condesa y tendrá funciones también en Ciudad Juárez, Chihuahua, Durango y el Estado de México, entre otros.

Explicó que el show se comenzó a escribir el año pasado dentro de la pandemia.

"Es una especie de forma en la que yo veo a mi generación que somos los millennials, es como una forma de referirme a nosotros mismos. Hago chistes al respecto de las cosas positivas y negativas que tiene mi generación y mi nombre es una forma de descubrir muy bien a los millennials en esta época".