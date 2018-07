Carece V. Hermoso de servicios básicos

Valle Hermoso, Tam.- Habitantes de Valle Hermoso reclaman a las autoridades más y mejor atención en diferentes áreas de los servicios básicos a la ciudadanía, siendo las descuidados el de Limpieza Publica y el de Protección Civil y Bomberos.

Tan solo en el ultimo mes, los reclamos de los residentes se han incrementado a tal manera que ya no saben con quien dirigirse, pues situaciones como la recolección de basura y ramas, están afectando sanitariamente a la comunidad.

"Los camiones de basura no pasan desde hace mas de dos semanas, ya no sabemos ni a quien reclamar, antes las autoridades atendían, pero ahora no hacen caso", dijo un habitante de la colonia Soberón, quien se identificó como Josué.

Por otra parte, es el departamento de Protección Civil y Bomberos de Valle Hermoso el que solo cuenta con una pipa y un motor para extraer agua a ligera presión, es decir, no existe una moto bomba para sofocar incendio en caso de que algún siniestro se presente.

Los empleados del departamento, se quejan pero en silencio, pues temen a que al alzar la voz puedan existir represarías laborales en su contra.

A dos meses de que termine la actual administración, se han estado incrementando las carencias y necesidades en los servicios que el Gobierno local debería brindar a la ciudadanía.