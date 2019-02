Caravana sigue su viaje hacia EU

Tapachula, Chiapas.

Unos dos mil migrantes centroamericanos, documentados con la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, partieron en caravana hacia el municipio de Huixtla, a unos 40 kilómetros de esta localidad, para descansar y continuar su camino hacia Mapastepec, en su búsqueda por llegar a Estados Unidos.

Los migrantes se levantaron a las 3:00 de la mañana para recoger la basura del parque central, donde permanecieron por más de 15 días.

Allí, Fanny Duarte, una hondureña de 36 años que viaja con su esposo e hijos de 14, 11 y 2 años de edad, se preparó para la caminata con tres botellas de agua de cinco litros y tres mochilas donde guardan un poco de ropa y artículos de limpieza.

La más pequeña cargaba las dos muñecas que trae consigo desde el pasado 15 de enero, cuando abandonaron su país junto a la caravana que ya se ubica en Coahuila y que ingresó a México de forma irregular.

Fanny y casi 500 personas más decidieron quedarse en esta ciudad y el 20 de enero iniciaron el trámite de la Tarjeta de Visitantes, la cual les fue otorgada el fin de mes.

Explicó que decidieron avanzar en caravana porque no cuentan con dinero para pagar un medio de transporte público que los lleve a la frontera norte, ni gastos de alimentación: "Venimos huyendo de la violencia y pobreza de nuestro país, no tenemos dinero para pagar un bus ni la comida de los bebes, he tenido que pedir que me regalen un bote de leche".

La mujer señaló que aunque su objetivo es llegar a Estados Unidos, de tener la oportunidad se quedaría a trabajar en la Ciudad de México.

En contraparte, más de 300 migrantes decidieron quedarse en el parque de Tapachula, ya que, dicen, esperan a que el gobierno mexicano otorgue la credencial a sus familiares y amigos y poder avanzar en grupo.

En tanto, decenas de migrantes permanecen en las instalaciones del Puerto Fronterizo de Suchiate, a la espera de que les entreguen sus credenciales y anuncian que en los próximos días saldrá otra caravana de Honduras y otras más están convocadas para salir el próximo 15 de febrero de la terminal de San Pedro Sula.

Arriban a Coahuila. Este fin de semana, a bordo de plataformas de tráiler y camiones de pasajeros llegaron al estado más de mil 500 migrantes.