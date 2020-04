Cantinflas, el mexicano que le ganó el Globo de Oro a Marlon Brando

Los fanáticos del el cine saben que después de los Premios Oscar, los Golden Globes son el galardón que tienen más impacto en Hollywood y el mundo, por lo que su transmisión es una de las más seguidas año con año. En esta gala la presencia de exponentes mexicanos ha crecido con el pasar de los años; nombres que pueden venir a nuestra memoria son Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki o Gael García, pero ellos no son los únicos que han pisado la alfombra roja de estos premios, ni los únicos que han conseguido ser galardonados.

El 3 de abril de 1924, nació en Nebraska, Estados Unidos, uno de los actores más reconocidos en la meca del cine: Marlon Brando. Y justamente a 96 años de su nacimiento, queremos recordarlo con un hecho que tal vez pocos conocen, ya que en 1957, un mexicano, logró arrebatarle el Globo de Oro a Mejor Actor. Se trató de nada más y nada menos que de Mario Moreno, mejor conocido como Cantinflas.

En 1956 el mexicano participó en la superproducción "La Vuelta al Mundo en 80 Días", basada en el clásico de Julio Verne. El rey del "cantinfleo" interpretó a Jean Passepartout, el sirviente del excéntrico millonario inglés, Phileas Fogg (David Niven), quien hace una apuesta con sus compañeros y les asegura que es capaz de darle la vuelta al globo terráqueo en 80 días. Esta cinta también contó con la participación de celebridades como Shirley MacLaine, Charles Boyer, Marlene Dietrich, Trevord Howard, Buster Keaton y Frank Sinatra. Pero la sorpresa la dio el comediante mexicano, cuando fue nominado al Globo de Oro en la categoría a Mejor Actor en Comedia o Musical.

Llegó el día de la premiación, el 28 de febrero de 1957, y los nominados eran:

Mario Moreno – "Around the world in 80 days" (Jean Passepartout)

Marlon Brando – "The Teahouse of the August Moon" (Sakini)

Yul Brynner – "The King and I" (rey Mongkut)

Glenn Ford –"The Teahouse of the August Moon" (capitán Fisby)

Danny Kaye – "The Court Jester" (Hubert Hawkins)

En aquel momento el favorito para llevarse el premio a casa era el reconocido histrión Marlon Brando, pero la asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood sorprendió y contra todo pronóstico le otorgó el Globo de Oro al mexicano Mario Moreno.

Así, el comediante se convirtió en el segundo mexicano en ser reconocido con este galardón, ya que el primero había sido Gabriel Figueroa en 1949, por su trabajo de fotografía en la película "La Perla" (1947). De hecho, en la reciente película "Cantinflas" (2014) protagonizada por Óscar Jaenada y que narra la vida del famoso actor mexicano, dejaron plasmado este momento histórico en la carrera de Mario Moreno, e incluso dejaron ver a Marlon Brando un poco "sorprendido" (o tal vez molesto) por no ser él quien se llevara el premio.