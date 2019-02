Cancelar Texcoco costará 100 mmdp

Ciudad de México.

El secretario de Comunica-ciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó que hubiera salido más caro continuar con la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco que cancelar la obra y así los mexicanos "nos vamos a ahorrar muchos miles de millones de pesos".

"Hubiera salido más caro seguir el proyecto, nos vamos a ahorrar muchos miles de millones de pesos al haber cancelado ese proyecto", indicó el funcionario federal.

En entrevista después de reunirse con alcaldes de Oaxaca en la Cámara de Diputados, Jiménez Espriú, estimó que el boquete de pérdidas para las finanzas públicas será de menos de 100 mil millones de pesos.

"Todavía no sabemos porque, recuerden que habíamos dicho desde el principio, que íbamos a tener un boquete de 60 mil millones de pesos que ya están invertidos en cimentaciones, piedra y no sé qué tanto y una cantidad adicional, que nosotros estimamos que podría llegar a 40 mil millones de pesos, para sumar 100 mil millones de pesos, por los gastos no recuperables que habían hecho los contratistas y que tenemos que reconocer, todavía estamos con los contratistas, pero estimamos que de ninguna manera pasará de esos 100 mil millones de pesos y muy probablemente sea menos", explicó Jiménez Espriú.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) recordó que este fin de semana se pagarán los 34 mil millones de pesos por la cancelación de la Fibra E y dijo que no era un buen negocio para México, pues se pidieron prestados 30 mil millones de pesos y al guardarse se obtenían rendimientos por el 2 o 3% y México pagaba hasta el 10%.

"Si usted pide prestado al 10%, guarda el dinero en un banco y a usted le dan el 2% o el 3% y usted tiene que pagar el 10, pues menudo negocio, eso fue lo que pasó, pero afortunadamente ya no se van a deber esos 30 mil millones de pesos", señaló.

Manifestó que la obtención de la Fibra E tenía un contrato que hacía era muy complicado para deshacerse y en éste a los poseedores de este servicio se les otorgaban dos sitios en el Consejo de Administración del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Era para hacer más complicado para hacer el regreso, entre tomar una decisión como la que tomamos de ya no continuar con el aeropuerto porque no era sólo eso, sino que se estaba dando a los poseedores de ese financiamiento dos sitios en el Consejo de Administración en el Aeropuerto y en esos dos sitios en el Consejo de Administración, aunque eran minoritarios, se les daban algunas condiciones de espacios minoritarios en tener derecho de veto en unas decisiones del aeropuerto.

"Sí era una Fibra que tenía una serie de condiciones para hacer muy complicado el disolver el contrato, pero afortunadamente lo pudimos deshacer con una enorme éxito y con una ventaja adicional, esa fibra se consiguió a partir de afores de los trabajadores, eso hubiese sido muy complicado sino hubiésemos aceptado de esa forma para que los trabajadores de las afores tuvieran ningún problema y no tuvieran pérdida en el dinero que se prestó con las afores", comentó el funcionario federal.