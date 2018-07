Califica Bronco como "idiotez" designación de coordinadores estatales de AMLO

MONTERREY, N. L.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, consideró una "idiotez" la propuesta que hizo el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de designar coordinadores estatales para canalizar programas y recursos federales a las entidades.

El excandidato presidencial independiente afirmó que al tabasqueño "no lo va a pelar" hasta que tome posesión como presidente de México, el próximo 1 de diciembre.

También aseguró que la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) carece de utilidad y anunció que ya no acudirá a sus reuniones, tal como lo hizo ayer, cuando los mandatarios se reunieron con el presidente electo en la Ciudad de México.

"Imagínate, que yo ponga un representante del gobernador en cada municipio. Es una idiotez eso. A mí me parece una verdadera idiotez. Una de las razones por las que no acudí a la Conago es esa. No creo que la Conago sea un elemento de contrapeso del presidente. La Conago es un club de Tobi y no resuelve nada, nunca ha resuelto nada", afirmó hoy.

Según el mandatario estatal, la propuesta del virtual presidente electo generará más burocracia. Luego, propuso que, en lugar de delegados, haya mayor contacto entre el jefe del Ejecutivo Federal con el del Estatal.

"Es más burocracia. Le está dando chamba a aquellos que le ayudaron en la política. No es necesario. Creo que él debe coordinarse con los gobernadores. Debe haber un respeto del Centro a los gobiernos de los estados, como lo existe de los gobernadores a los alcaldes", aseguró.

El gobernador sugirió que, en lugar de enviar representantes y reunirse con la Conago, López Obrador debe escuchar, de parte de cada uno de ellos, los requerimientos de cada entidad.

"La parte importante del presidente es reunirse con los gobernadores para hablar de los temas de cada estado. Y cada uno debemos decirle al presidente lo que vemos en el estado y lo que creemos que se debe de hacer. Esa es parte del respeto del centro a los gobiernos. De otra forma, pudiera decirle a Andrés Manuel que nosotros aportamos el 10% de los recursos que el país recauda y no tenemos respuesta", afirmó Rodríguez Calderón.

El Bronco aseguró que desea plantearle a López Obrador que cambie la Ley de Coordinación Fiscal, para que el reparto de recursos entre las entidades federativas sea más equitativo.

Sin embargo, dijo que espera tener el encuentro hasta que sea investido como presidente de la República, no antes.

"Es parte de lo que quiero hablar con él. Pero lo haré cuando sea presidente, no ahorita. Podemos entrar en una confronta. Andrés Manuel no es presidente, ya cuando lo sea, hablaré con él. Ni lo voy a pelar (...). No volveré a asistir a la Conago, en tanto no haya un tema de responsabilidad. La Conago no está en la ley. Es como ir a misa, es más un elemento mediático. Por eso ya no quise perder el tiempo. Preferí quedarme en Nuevo León, porque sabía lo que iba a pasar", expuso el mandatario sin partido.

Por otra parte, Jaime Rodríguez Calderón dijo que ya se reunió con los alcaldes para atender el problema de los "giros negros" que presentan irregularidades para proceder legalmente y cerrarlos, si es preciso.

"Tenemos qué reforzar el trabajo, mucho más con los presidentes municipales. Ayer tuve una reunión con ellos, les dije que tienen qué atreverse a clausurar todos los negocios que tienen problemas. Es algo que se tiene qué hacer y esta semana nos pondremos a trabajar de manera conjunta", dijo.

La noche del sábado y la madrugada del domingo de la semana pasada, un ataque coordinado de pistoleros a seis bares de la zona metropolitana de Nuevo León dejó como saldo 12 muertos. El incidente reabrió el debate sobre la urgencia de regularizar establecimientos que expenden bebidas alcohólicas.