Buscará AMLO elevar matrícula de médicos

Paracho, México.- Ante la falta de médicos en el País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la intención de lanzar un programa en acuerdo común con universidades para elevar la matrícula de médicos y enfermeras.

"No es que no pasen el examen, sino como no hay presupuesto y no hay cupo, no hay espacio. Vamos a echar a andar un programa para que se tengan los médicos que se necesitan, lo mismo en el caso de enfermeras. Y vamos a hacer acuerdo con universidades públicas y con las escuelas o facultades de Medicina.

"Pero, no es que a ver te vamos a dar el presupuesto a la universidad y tú ve cómo aumentas la matrícula. No, te vamos a dar pero queremos y si tienes ahora 300 estudiantes de medicina queremos que tengas 600; lo que te vamos a dar va a ser para eso. Muy dirigido, porque si no, no avanzamos", explicó el tabasqueño.

"Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas. No vamos a permitir la corrupción, hay universidades que están manejadas en el País por caciques; eso se acaba, eso se termina. Claro que vamos a apoyar la educación pública, pero ya no vamos a apoyar a los cacicazgos".

En un evento en el Hospital Rural de Paracho, Michoacán, López Obrador reiteró que hacen falta en el País alrededor de 200 mil médicos.

"Nos encontramos de que faltan 200 mil médicos en el País, como 130 mil médicos generales y 70 mil especialistas o de especialidades. Ese es el saldo. Eso tiene que resolverse. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a que entren más a las escuelas de Medicina porque en la UNAM acaban de presentar examen 13 mil para ingresar a medicina y creo que aceptaron a 216 de13 mil.

Por otro lado, el Mandatario federal expresó que es "papita" acabar con la corrupción.

"Nuestro pueblo es honrado, es honesto, tiene palabra, la corrupción es arriba no abajo, no está aquí en Paracho, está allá arriba, por eso es papita, la vamos a acabar, porque ya no se permite arriba, y si no se permite arriba no va a haber arriba ni abajo", afirmó.

"Vamos a limpiar de corrupción al Gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo, dando el buen ejemplo", añadió Lopez Obrador cuyo delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, tuvo que renunciar ayer tras ser exhibidos por los contratos que le dio el Gobierno federal a su red de empresas.

López Obrador, quien en su gira por hospitales rurales de IMSS se hace acompañar por todo su Gabinete de Salud, además del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, recordó que como Jefe de Gobierno de la Ciudad se México otorgó créditos a la palabra, sin papeles, y nadie quedó a deber, por lo que prometió que los impulsará a nivel nacional.

En el mitin, Aureoles recibió varias rechiflas de unas mil personas que en su mayoría esperaron al Presidente desde el medio día.

El tabasqueño repitió que ya está en pláticas con Aureoles para que la Federación se haga cargo de la nómina magisterial.

"Se va a aplicar en todo el País, pero el modelo va a estar aquí en Michoacán, aquí vamos a comenzar", agregó.