Buscan en Morena contener a Yeidckol

Ciudad de México.

Un grupo de militantes del Consejo Nacional de Morena quieren evitar que Yeidckol Polevnsky encabece la renovación de la presidencia del partido.

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, consideró que los estatutos de este partido no prevén la figura de dirigencia interina para conducir el proceso interno de renovación de la presidencia, como pretendía Polevnsky.

El nombramiento de un interinato era la vía que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) exploraba para destrabar el proceso de elección.

En conferencia, Luján anunció que en el Congreso Nacional del próximo domingo 26 de enero se pondrá a consideración la ratificación, o no, de extender el mandato de la actual dirigencia, a cargo de Yeidckol Polevnsky.

"Lo del interinato se ha venido contemplando por parte de los abogados, el problema que tenemos es que en el estatuto no hay una figura así, el estatuto habla de una revocación o sustitución, no habla de direcciones provisionales, ni tampoco las leyes vigentes, entonces no tenemos una salida jurídica por esa vía.

"Y en el caso de que el Congreso ratificara a los que están al frente de Morena, yo creo que eso le daría una legitimidad que en este momento tal vez no esté presente, pero le vamos a dejar al Congreso el que sea el que tome las decisiones que tienen que ver con el futuro inmediato de Morena", adelantó.

Luján dijo además que los congresistas decidirán cómo se ocupan las vacantes en la dirigencia.