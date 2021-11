Buscan 2 tanques tras una explosión

Documentos y pertenencias son llevados a un domicilio cercano, a donde vecinos acuden com bolsas negras para tratar de rescatar documentos o artículos que tenían en sus casas.

De acuerdo con personal de Protección Civil, las casas contiguas a la vecindad presentan fracturas, motivo por el que unos 50 vecinos fueron desalojados. Autoridades advirtieron que la zona colapsada es de alto riesgo.

´ESTABA FUERA´

El alcalde Mauricio Tabe no llegó con prontitud a la zona afectada en la Colonia Pensil debido a que el sábado estaba fuera de la Ciudad de México.

De manera extraoficial, se indicó que Tabe habría acudido a otro estado del País para presenciar la boda de Santiago Gaviño, primo del empresario Juan Carlos Valladares.

Entrevistado este domingo frente a la vecindad que se derrumbó en la Colonia Pensil tras una explosión, Tabe señaló que no conoce a Santiago Gaviño y que salió fuera de la Ciudad por un tema personal.

Aseguró que en cuanto se enteró de la explosión en la Pensil, en la que hubo varios lesionados y una mujer murió, se trasladó a la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Yo estuve muy atento en el teléfono, no estaba en la Ciudad ni estaba en San Luis Potosí, ni iba a ir a una boda y, en el minuto que me enteré, me moví para llegar lo más pronto posible, era fin de semana y tenía un asunto personal", declaró Tabe.

Dijo que coordinó por teléfono las acciones de emergencia, además de que todo el equipo de la Alcaldía acudió a la zona cero.