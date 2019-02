Busca Karime Macías mantener amparo

Ciudad de México.

Mientras el gobierno mexicano solicitó al del Reino Unido e Irlanda del Norte su apoyo para capturar a Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ella busca mantener vigente el amparo que presentó contra su aprehensión con fines de extradición.

Esto luego de que el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México se declaró incompetente para conocer del asunto y sobreseyó el mismo bajo el argumento de que no puede pronunciarse sobre actos de los que no se tiene certeza sobre el lugar donde se ejecutarán, es decir, que al desconocer donde la podrían aprehender, el juez no puede emitir resolución alguna.

"Como no se tiene certeza en cuanto a su ubicación personal para que a partir de ese dato se establezca el lugar en el que se ejecutará el acto, se atiende al único dato cierto que se observa del expediente y que es que al cumplimentarse la orden de aprehensión, la quejosa será presentada ante el juez de control con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, Distrito Judicial de Xalapa en el Estado de Veracruz, en la sala de audiencias, pues así se advierte del punto segundo de la orden de aprehensión", precisó la institución.

"Este Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México carece de competencia legal en razón del territorio, para resolver el juicio de amparo promovido por conducto de su apoderada legal, contra el juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, con residencia en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz y fiscal general del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con relación a la orden de aprehensión".

La sentencia fue impugnada y el recurso de revisión fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México. Desde el año 2018, Macías Tubilla es buscada en más de 190 países para ser detenida.