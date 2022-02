Busca gobierno reparar daño

Se los permitieron los gobiernos anteriores, pero ahora, ya no se puede hacer eso, ya no se permite robar en México. A robar a otra parte, entonces saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos y que no actuamos de manera arbitraria*. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

"Yo tengo muy buena relación con el embajador y con el gobierno de Estados Unidos. Y ellos saben bien cuál es nuestra postura y se les ha informado que un grupo de personas utilizaron la bandera de las energías limpias para hacer negocios sucios.

"Se los permitieron los gobiernos anteriores, pero ahora, ya no se puede hacer eso, ya no se permite robar en México. A robar a otra parte, entonces saben muy bien el gobierno de Estados Unidos que no se permite la corrupción, los abusos y que no actuamos de manera arbitraria", indicó.

Previo a su reunión privada con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el mandatario advirtió en su conferencia mañanera, que su gobierno, busca "reparar un daño" causado a México donde existe complicidad entre empresas con autoridades.

"Porque esto no se pudo haber hecho, sin el contubernio de empresas y autoridades", aseguró el mandatario.

Enseguida, arremetió contra los opositores a su reforma eléctrica, a quienes llamó "reverendos ladrones", "defraudadores" y "delincuentes de cuello blanco".

NO ES AUTOABASTO

"El recibir energía más barata, que una corporación comercial o industrial reciba energía más barata porque supuestamente la produce cuando no es cierto que sea auto abasto, pues es un fraude y no puede ser justo que paguen por esa maniobra tramposa, menos por la luz que lo que pagan las familias mexicanas. Entonces, eso en los Estados Unidos, en Europa, en China, en Rusia, en cualquier lugar, pues es un fraude y nosotros no protegemos la corrupción eso ya lo saben y lo entienden", dijo en referencia al gobierno de Estados Unidos.

UN DATO

"Hay un senador de origen cubano que tienen mucha influencia en Florida, que él constantemente defiende estos intereses de quienes nos ven como si fuésemos colonia y siempre están en contra, bueno declaró ayer o antier, pero son dos o tres y aunque sean 100, si no tienen la razón, no, y México es libre y soberano", sentenció.