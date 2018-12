Bronco agradece estar bien tras robo de instrumentos

Luego de que esta semana el camión que transportaba el equipo de producción e instrumentos para el concierto de Bronco en Celaya fuera robado, la Banda se ha encargado de asegurar que para ellos, el trabajo y su público van primero.



Sus integrantes José Guadalupe Esparza, Javier Cantú, Ramiro Delgado, José Adán Esparza y René Guadalupe Esparza, ofrecieron una pequeña conferencia de prensa previo a su presentación en la Mega Feria Imperial, con la cual dieron inicio a su séptima edición, en donde aprovecharon para hablar de la música, sus planes para el próximo año y cómo han tomado el robo de sus pertenencias cuando hace un par de días el camión que transportaba su equipo hacia un concierto en Celaya fuera víctima de la delincuencia.



"No (perdimos) algunos instrumentos, ¡todos los instrumentos! Pero yo no quisiera hablar de eso, andar promocionando las cosas negativas bye, Dios nos lo duplica, para eso trabajamos, que Dios nos siga bendiciendo. Solamente pido que no se haga vicio eso", dijo Guadalupe Esparza sobre el robo.

Fue tal la insistencia de la prensa, que no le quedó más de otra a su líder, así como al resto de los integrantes, de hablar sobre el tema.



"La verdad todavía están ahí en eso, dejamos a gente encargada tanto de nuestra oficina como nuestra representación. Gracias a Dios la mayor parte del staff viaja en un autobús de nosotros, en este caso la camioneta que era la que llevaba parte del backline de nosotros fue a la que le tocó y solamente iban dos choferes, gracias a Dios afortunadamente no les pasó nada.



"Si los tuvieron ahí un ratito, creo que en lo que hacían sus maniobras o cosas así, el camión ya apareció y obvio apareció sin nada, entonces ahorita están ya checando y las autoridades ya verán si se puede hacer algo para recuperar el equipo, lo vemos medio complicado, pero hasta ahí es lo que sabemos. A nosotros no nos tocó estar ahí, pero hasta ahorita es la información que tenemos", agregó su hijo René Guadalupe, quien explicó que con el fin de no cancelar ninguna presentación, pudieron ocupar otro set de instrumentos que también viajaba en ese momento.



René acotó que desconocen a cuánto asciende el monto de lo que les fue robado.



"No tenemos una cifra exacta. La verdad son instrumentos, más que todo los de nosotros, lo que es de Ramiro, más los instrumentos personales de nosotros, más las pantallas, pues son instrumentos personalizados entonces no podemos decir alguna cifra exacta porque no son instrumentos que se puedan vender tan fácil".



Su padre afirmó, tratan de no perder las esperanzas y que incluso, agradecería escuchar a algún otro famoso que ha pasado por lo mismo y cuyo final fuera favorable.



"Molotov, Río Roma, Camila no hemos tenido noticias si acaso hayan recuperado algo, si alguien sabe algo al respecto pues sería muy motivante para los demás", dijo sonriendo y explicando que aún ante lo sucedido, esto no cambia sus medidas de seguridad.



"Nada puede cambiar en nosotros, no podemos cambiar nuestra forma de vida, estamos convencidos que nosotros somos carne de cañón, no importa la seguridad que tengas, cuando alguien te quiere hacer un mal lo hace. Estamos expuestos totalmente, no sería vida ir por la vida con gente a tu alrededor que no te deja ni respirar, yo creo que las manos de Dios es en las que estamos y se acabó y la vida continua".



José Adán, hijo también del líder de Bronco, añadió que pese a cualquier cosa el grupo sigue trabajando y ya preparan su siguiente disco.



"Nuestro disco ya lo terminamos de grabar, no tenemos aún el nombre oficial y esperemos que salga a mediados de marzo, lo que sí tenemos pensado es lanzar el primer sencillo a principios de enero. Contiene 15 temas de los cuales 10 temas son canciones de Bronco, éxitos de Bronco, que no incluimos en nuestro disco pasado que es el Primera Fila, y cinco temas completamente inéditos de compositores nuevos para la agrupación porque nunca habíamos grabado temas de ellos.



"Como lo es José Luis Roma, de Río Roma, nos regalo dos temas, también nuestro amigo Espinoza Paz nos dio una canción y también unos amigos compositores de Monterrey nos hicieron favor de darnos composiciones. Viene muy variado el disco, con muchas sorpresas y obviamente también tenemos algunas colaboraciones, que para nosotros también es como si fuera la cereza en el pastel. No es un disco de duetos pero va a ser algo muy padre y dedicado para los fans y las nuevas generaciones también", dijo.



Bronco, quienes fueron los encargados de iniciar las presentaciones musicales dentro de la Mega Feria Imperial en el estado de Acapulco, agradeció el cariño del público.



"Mil gracias por seguir arropándonos, no somos el grupo del momento ni el que está de moda como tantos que están ahorita y que se lo han ganado. Somos un grupo con mucho camino recorrido y que vamos por más, tenemos que reinventarnos. Podrán ver qué ya somos otro Bronco, no está en nuestras manos el tiempo y la vida. Buscamos compositores jóvenes actuales que le canten de otra manera al amor, pero siempre respetando canciones que enamoren el alma y que no vayan en contra de los principios morales de nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestra gente. Es la manera de trabajar, tenemos que reinventarnos y Bronco se rehusa a ser un grupo del recuerdo", sentenció Lupe Esparza.



El vocalista no dudó en explicar que ahora qué trabaja con sus hijos, el profesionalismo de los tres siempre impera en cualquier lugar, por lo cual ha sido fácil pasar de ser padre e hijo a ahora, ser colegas.



"Nada complicado porque yo creo desde el principio los muchachos respiraron la música. Para mí mi éxito más grande de toda mi vida, aunque haya disfrutado el éxito con Bronco en su momento, ahorita mi éxito ahorita es este, tener a mis hijos conmigo. Aquellos que en un tiempo también yo dejé llorando en mis brazos porque yo me tenía que ir a trabajar y hoy tenerlos conmigo, cantar con ellos, que son partícipes ya de la producción de Bronco, dejarles a ellos de alguna manera la estafeta y estamos sintiendo los resultados del entusiasmo de ellos y la verdad es que eso me llena de mucho orgullo. Es mi éxito como persona, como papá y cómo artista", dijo.



Esparza fue honesto y añadió que esperaba que sus hijos no quisieran seguir sus pasos. "Yo se los juro que como papá, yo hubiera dado todo porque ellos no quisieran seguir mi camino, porque lo conozco y ya lo están viviendo ellos. Al principio cuando los invitamos a que vinieran con Bronco dije: "vamos a ver qué tanto aguantan", no cualquiera esta en esto, solamente la gente que está enamorada a ciegas de esto.



"Si en este momento mis muchachos me dijeran: 'Papi, ya no queremos seguir en esto', yo le daría gracias a Dios y me iría a casa tranquilamente. Es muy complicado, es una carrera muy sufrida, pero se paga muy caro el precio. Me iría a casa muy a gusto y feliz, un pan no nos faltaría a mí ni a mi familia ni a ellos, pero tampoco soy quién para cortarles las alas y solamente Dios por delante", finalizó.