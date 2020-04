Brindan facilidades hacia los deudores

Luego de que el gobierno federal extendiera el plazo de pandemia del Covid-19 hasta el 30 de abril, asociaciones financieras en Reynosa comenzaron a brindar facilidades para el pago de préstamos y créditos empresariales, debido a las dificultades por las que atraviesan por deudores para dar abonos.

Las financieras optaron por crear plazos congelados a dos meses, semanas de prórroga y extensión sin cargo al cliente. Antonio Zaragoza, quien mantiene un préstamo empresarial en "Compartamos-Banco", explicó: "Dialogamos con los encargados para exponerles la situación y nos dijeron que durante dos meses, es decir marzo y abril no estaríamos obligados a pagar nuestro crédito, se congelarían los abonos, aunque aquellos que quisieran pagar lo podían hacer".

Esta asociación brinda más de una docena de préstamos y créditos diferentes, de la que dependen en su mayoría pequeños comerciantes.

EL MAÑANA evidenció las necesidades de los morosos de este organismo el 26 de marzo.

"Nosotros sí queremos pagar, pero de dónde, ahorita no hay ventas, no tenemos clientes, la decisión que tomaron fue la mejor, darnos oportunidad de que no recuperemos y estemos al corriente cuando pase todo", insistió Zaragoza.

Mientras que las instituciones bancarias como Banorte desplegaron comunicados para anunciar que los créditos, préstamos y deudas relacionadas quedarían frenadas automáticamente por lo menos hasta que pasara la contingencia.

Aunque quienes tengan la oportunidad de hacer los pagos los pueden realizar.