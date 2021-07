Brindan ánimo a los pacientes

Para dar ánimos a las personas que han resultado positivas a Covid-19 han sido instaladas mantas afuera del módulo adyacente al Hospital General de Reynosa, a fin de que familiares pongan mensajes o dibujos que puedan apoyar en el proceso de recuperación.

"No te rindas, se vale llorar, pero recuerda sonreír mañana", "No hay noche que no vea la luz del día y para nosotros amanecerá pronto", "Gracias por estar aquí, con nosotros", son algunas de las frases que destacan.