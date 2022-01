Brinda Américo mensaje de unidad, alianza y paz

El presidente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional ( MORENA ), Mario Delgado Carrillo, acompañó ayer en Reynosa, al precandidato a la gubernatura de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, durante el arranque de su precampaña en la región norte de la entidad, donde brindó un mensaje de alianza y de unidad, además de hacer un llamado para no participar en "guerra sucia" ni caer en provocaciones.

"He tenido siempre una conducta limpia, de trabajo, de honestidad en los puestos, es algo de hogar, de prestigio, que tengo que mantener y alentar, no faltaré a eso". *Américo Villarreal, Precandidato MORENA a gubernatura Tamaulipas.

"Américo Villarreal está aquí porque la gente lo eligió por su honestidad, contra eso no van a poder... todo el proceso fue de manera pública y transparente".* Mario Delgado, Presidente nacional MORENA.

Delgado Carrillo reconoció el perfil humanista, pero sobre todo de honestidad comprobada de Américo Villarreal Anaya, quien dijo, es el representante que las tamaulipecas y los tamaulipecos decidieron para que abandere las causas de la cuarta transformación en el estado.

Por su parte, Américo Villarreal hizo un llamado a la unidad entre la militancia y dijo sentirse comprometido con el respaldo y la respuesta de los procesos de MORENA, en donde la gente decide quien quiere que los represente en la generación del cambio.

"Realmente me siento emocionado por esta oportunidad para conjuntar estos esfuerzos en este proceso de unidad, en donde todos vamos a ser uno, en donde todos creemos y vamos a trabajar para transformar a nuestro estado", afirmó.

El precandidato dijo que está comprometido "porque no puedo fallar a esta cantidad de gente, que con entusiasmo, ha venido participando paulatinamente en esta transformación".

Reconoció el trabajo de la estructura ciudadana y social de MORENA en la difusión y el despertar de conciencias encaminadas al fortalecimiento del bienestar social.

"Ustedes son la infantería, son el trabajo de campo y territorial para ir convenciendo y despertando la conciencia de los ciudadanos para sumarse a la participación de este bien común que tanto nos hace falta a los mexicanos, mexicanas y tamaulipecos", expresó.

LA VÍA PACÍFICA

Por su parte, el dirigente nacional de MORENA, advirtió:

"Somos un movimiento pacifico que busca un cambio por la vía legal y democrática, nuestra tarea es ayudar a despertar de la gente, el ejemplo de lucha lo tenemos en nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador al que le hicieron persecución, mentiras, noticias falsas, de todo durante su campaña y donde él se mantuvo al margen, hasta que provocó una revolución y eso se replicará en Tamaulipas".

En ese sentido agregó que la campaña política para ganar la gubernatura, se basará en acercamientos ciudadanos, con visitas domiciliarias y presentación de propuestas, a fin de que los votantes del 5 de junio lleguen a las urnas con un voto informado y libre.

Por lo que cuestionado al respecto Villarreal Anaya declaró: "Estamos iniciando un recorrido en todo el estado con los militantes y simpatizantes, para evidenciar que hay esperanza, que se puede salir adelante en Tamaulipas, pero todo en unidad, Reynosa es la primera ciudad que visito en estas precampañas y lo que buscaremos es alentar a la lucha, un cambio, de una nueva forma de pensar, en ese sentido espero ser favorecido en una etapa de candidatura, estoy entusiasmado".

Y agregó:

"Sabemos que estamos en un proceso electoral y que por eso habrá ataques, pero la realidad es que no han encontrado nada ni lo harán, porque he tenido siempre una conducta limpia, de trabajo, de honestidad en los puestos, es algo de hogar, de prestigio, que tengo que mantener y alentar, no faltaré a eso".

Aunado a ello, Delgado Carrillo hizo un llamado para que los próximas semanas de precampañas y de fomento al voto se realicen en paz. "Hacemos el llamado a que se deje que la ciudadanía decida de manera libre, que se informe, que sea un proceso que se lleve en paz, que se garantice la tranquilidad de los tamaulipecos en los próximos meses".

"Américo Villarreal está aquí porque la gente lo eligió por su honestidad, contra eso no van a poder... insistimos en que todo el proceso fue de manera pública y transparente", puntualizó.

Por su parte, Villarreal Anaya expresó: "La elección de precandidato fue un proceso social, abierto, todos los que participamos en esta ronda final que fueron 7 candidatos, fuimos convocados y firmamos de conocimiento, de aceptación a las reglas de trabajo, de designación que se establecen a nivel nacional, todos tuvimos conocimiento del proceso".