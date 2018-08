Bombero rescata a joven que se ahogaba con comida

Isla del Padre.- Un joven que se estaba ahogando con su comida fue rescatado por un elemento del Departamento de Bomberos, quien se encontraba disfrutando de una cena en The Palms Café on the Beach.

A cinco días del incidente que pudo terminar en una tragedia, la esposa del bombero Kristen Galbreath Millon, publicó lo siguiente en su página de Facebock:

"¡Es un héroe en casa, es un héroe en el trabajo, es un héroe fuera de servicio y es MI HÉROE 24/7!

Estoy tan orgulloso de ti, Steve Millon, salvaste una vida anoche y aunque salvas vidas todo el tiempo, y puede que no parezca un gran problema para ti, si no hubieras estado allí, el adolescente pudo morir atragantado con su comida que engullía en ese momento.

Si no hubieras estado ese día, el joven habría muerto en forma inmediata.

-

LOS HECHOS

Según narra un periódico local de El Valle, el bombero de Harlingen Steve Millon estaba disfrutando de una cena en la isla el viernes por la noche con su familia y amigos

Todo estaba bien hasta que notó que estaba teniendo lugar una situación potencialmente mortal. Un joven se estaba ahogando con su comida.

De inmediato llamaron al 911 inmediatamente mientras dos transeúntes ya habían realizado infructuosamente la maniobra de Heimlich sobre el joven.

Steve notó que el padre del niño le daba palmaditas en la espalda tratando de ayudar a su hijo.

"El papá se levantó y parecía que lo tenía bajo control", dijo Steve apenas un par de días después del incidente. "Entonces, pensé, él lo tiene. Va a ser algo rápido dentro y fuera ".

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que toda la situación se había intensificado bastante rápido y que tenía que actuar rápido.

"Le dije a su padre que tenía experiencia en RCP y la maniobra de Heimlich y luego se apartó", dijo Steve. "Me puse detrás del niño y le di alrededor de tres maniobras de Heimlich y no pasó nada". "En este punto, él era bastante azul y estaba babeando", dijo Steve. "Se podría decir que esto no iba a terminar bien si algo no sucediera rápidamente".

Steve realizó la maniobra de Heimlich varias veces más. Todavía no pasó nada.

El joven comenzó a perder el conocimiento, se derrumbó y cayó al piso.

"El niño probablemente pesaba 160 o 170 libras", dijo Steve. "Quiero decir, no vas a ser capaz de mantener ese peso muerto.

"Había un chico en una mesa cerca, así que dije 'Oye, levántalo y sosténlo debajo de tus brazos como si fuera un bebé'".

Steve realizó la maniobra de Heimlich unas dos veces más. Finalmente, la comida del adolescente fue desalojada de su garganta con éxito. "Comenzó a respirar nuevamente, bebió un poco de agua, se sentó y se compuso solo. Simplemente le di unas palmaditas en la espalda y lo dejé ", dijo Steve.

Los espectadores vitorearon de alegría y aplaudieron una vez que el niño recuperó la conciencia. El Departamento de Bomberos de Harlingen y otros miembros de la comunidad felicitaron a Steve por sus heroicos esfuerzos.

Ni el restaurante y ni Steve conocen el nombre de la familia del joven, pero el heroico bombero está tratando de averiguarlo.

"Tienes que olvidarte de la complacencia. Debes darte cuenta de que estas cosas pasan todos los días. Con suerte, hay alguien alrededor que sabe lo que hacen y puede ayudarte. Si no estuviéramos allí, nunca se sabe lo que pudo haber pasado", dijo Steve.