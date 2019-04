Bajan consumo de pollo y pescados

Ciudad de México.

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la Ciudad de México informó que pescaderías y pollerías no presentan los niveles de venta que podrían esperarse en está temporada de Cuaresma, en comparación con otros años, por lo que la expectativa se encuentra en 15 por ciento de incremento de ventas.



El organismo señaló que los consumidores optan por sustitutos de pescados, mariscos y pollo, tanto por costo como por comodidad.

Así, productos como sopas, arroz y frijol instantáneos, atún, sardinas, chiles y salsas enlatadas, galletas, huevo y otros productos, presentan incrementos en ventas de 20 por ciento en comparación con otras épocas del año.

En ese mismo sentido, el consumo de pescado y marisco ha disminuido tanto por los precios, como por desconocimiento de las formas de prepararlo, en tanto que el consumidor ya no es tan riguroso durante la vigilia, pues se permite el consumo de carne roja.

La Canacope refirió en un comunicado que seguir la vigilia implica para algunas familias incrementar su gasto entre 15 a 20 por ciento si consume pescados o mariscos; mientras opciones como el huevo, verduras y enlatados, les pueden implicar ahorros de 30 por ciento.

De acuerdo con una encuesta realizada por el organismo, solo 13 por ciento de los capitalinos sigue puntualmente la tradición de la vigilia en cuanto a sus alimentos; 21 por lo hace, pero le es muy difícil seguirla; 22 por ciento algunas veces lo hace; otro 22 por ciento no lo realiza debido al costo; a 12 por ciento no le interesa y 10 no lo hace por ser de otra religión.

En cuanto a los productos que consume para seguir la vigilia, 19 por ciento dijo que pollo, 18 por ciento productos marinos enlatados, 17 por ciento pescados y mariscos, 15 por ciento huevo y 14 por ciento vegetales.