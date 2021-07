Avanza la revolución tecnológica

”Hoy la empresa de taxis más grande del mundo no posee taxis ni plantilla; la empresa de hospedaje más grande del mundo no es propietaria de una sola habitación o cama”.* José Enoch Castellanos Férez, presidente de la Canacintra.

Parece un lugar común decir que el mundo se mueve a un ritmo vertiginoso, casi fugaz, pero hoy el mundo “y nuestro México” ya no sólo corren rápido por las carreteras sino también por sitios inexistentes: las autopistas de la información.

José Enoch Castellanos Férez, nuevo presidente nacional de la Canacintra señala, para respaldar lo anterior: “hoy vivimos una auténtica revolución tecnológica plagada de intangibles; hoy la empresa de taxis más grande del mundo no posee taxis ni plantilla; la empresa de hospedaje más grande del mundo no es propietaria de una sola habitación o cama; la empresa en la que podemos comprar prácticamente cualquier mercancía no fabrica absolutamente nada; la empresa que vende activos mineros de altísimo costo, no explora en el subsuelo sino en el ciberespacio y con herramientas de alta matemática”.

Estos cambios, agrega, tienen repercusiones en todos los ámbitos de la sociedad. También nos impactan a nosotros los empresarios.

Durante años, dijo, se ha beneficiado la economía especulativa mientras que quienes nos dedicamos a la economía productiva enfrentamos más y mayores obstáculos para operar y enfrentamos situaciones de inseguridad jurídica, no obstante que somos los que generamos empleo, progreso económico y desarrollo social y aportamos el 30% del producto interior bruto. También somos México, aquí estamos y vamos a defender nuestro espacio.

Las últimas décadas han propiciado una polarización económica a la que no somos ajenos: el 1% de las familias más ricas cada vez concentran más riqueza y un mayor peso sobre el PIB de las naciones, mientras la clase media se va reduciendo.

México no es ajeno a esta situación. En los últimos años hubo crecimiento macroeconómico. Se creó empleo, y mucho. Sin embargo, no se redujeron las desigualdades, es más, algunos indicadores señalan que éstas se ampliaron en términos reales.

Reducir esta desigualdad es un reto de México, es un reto de todos.

La desigualdad debilita las instituciones y pone en riesgo la democracia. La desigualdad provoca que nuestros jóvenes hayan perdido la confianza en el sistema y la esperanza de vivir mejor que la generación de sus padres. Se trata de generar oportunidades de desarrollo para cualquiera y que, como dijera José María Morelos hace poco más de 200 años, el éxito sea producto del esfuerzo y la virtud.

Y enfatizó: os industriales no somos ajenos, no podemos ser ajenos, no queremos ser ajenos a esto. Los industriales queremos ser protagonistas de la transformación. En Canacintra, no nos asustan los retos, aquí enfrentamos los retos y los superamos. Los superamos en la década de los cuarenta, cuando en medio de la recesión, un grupo de industriales valientes formó esta Cámara; los superamos en los ochenta, cuando los subsidios descontrolados generaron la devaluación del peso; los superamos en 1995, cuando enfrentamos la peor crisis política y económica de la que tengamos memoria. El nuevo líder de los industriales destaco que la historia de Canacintra es una historia de persistencia y de éxito. Por eso somos y seguiremos siendo la cámara más importante de América Latina.

Durante casi ocho décadas, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación ha demostrado su compromiso con el progreso económico y con el desarrollo social del país. “Nuestros afiliados son responsables con el entorno, con la comunidad y con sus trabajadores y desde nuestra plataforma, se comprometen -nos comprometemos- también con un México democrático”.