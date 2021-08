Autoridad judicial decidirá sobre responsables colapso de la Línea 12; Slim se portó a la altura": AMLO

El mandatario no objetó la publicación, pero se limitó a decir que se está atendiendo a las víctimas, que Slim se hará cargo de la reconstrucción de la Línea sin cargo al erario y que la parte de la responsabilidad legal la resolverá la autoridad judicial.

Dijo que lo primordial es atender y apoyar a los familiares de las 26 víctimas, acción que corre a cargo del gobierno de la Ciudad de México.

"Lo segundo es que la autoridad judicial resuelva sobre los responsables y lo tercero es que yo estoy ayudando más, en que se rehabilite la línea lo más pronto posible" y estaría funcionando en un año, comentó.

El mandatario reiteró que la empresa Carso, propiedad de Carlos Slim aceptó que va a reparar todo el tramo elevado sin costo para el erario.

Y refirió que, a más tardar en un mes, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbuam presentará un informe sobre la línea 12.

"Yo te contesto ahora porque me dicen que hay un reportaje de la revista Proceso sobre el tema, ya te adelanto eso de que el ingeniero Carlos Slim se portó a la altura de las circunstancias y aceptó el planteamiento que le hicimos, que se le formuló de que se hiciera cargo de la reparación completa del tramo, que él tuvo o que su empresa construyó".

Prosiguió:

"No lo había yo dado a conocer porque estaba esperando a que se terminara de acordar con todas las empresas y que fuese la jefa de gobierno. Le ofrezco una disculpa a Claudia, pero ya me adelanté, como mi pecho no es bodega siempre digo lo que pienso".

Al insistirle si se sancionaría a la empresa de Carlos Slim respondió que eso correspondería a la autoridad judicial.

En junio pasado, Carlos Slim negó que la obra del tramo elevado de la línea 12 que hizo su empresa tuviera algún vicio. Sin embargo, en un documento con fecha 2 de octubre de 2017, obtenido por este medio, se menciona que la autoridad firmó un convenio con Slim para que su empresa rehabilitara una columna afectada, y al mismo tiempo se comprometió a revisarlas todas.

Con el último acuerdo llegado sería la tercera ocasión que Slim repararía el tramo elevado.

López Obrador mencionó que ICA -empresa que también participó en la construcción de la línea 12- "ayudará" para mejorar la obra, no dio detalles en cómo. A la vez, dijo desconocer los términos a que llegó ICA con el gobierno de la Ciudad de México.