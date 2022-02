Aumenta exportación de carga pesada y autobuses

La rentabilidad del comercio exterior se comprueba al obtener un valor económico que ascendió a 2 billones 789 mil 061.25 millones de dólares equivalente a 2 mil 476.96 millones de dólares diarios, resultando el mayor saldo superavitario acumulado en la historia de 91 mil 854.96 millones de dólares en la balanza comercial no petrolera, destacando la venta al mercado externo de la industria automotriz altamente rentable al exportar el 84.21 por ciento de camiones de carga pesada y autobuses de la producción nacional al generar mayores empleos estables y mejor remunerados, captar mayores divisas y contribuir con el mayor saldo superavitario alcanzado en la historia del comercio exterior en México.

La Tasa de Descarbonización en la Industria Automotriz de México ha sido de dos dígitos 58.87 por ciento en la actual administración pública federal, resultando la descarbonización del transporte más rápida en los últimos 36 años impulsada por energías renovables.

Las empresas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones A.C. (ANPACT): Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V., Dina Camiones, S.A. de C.V., Hino Motors Sales México, S.A. de C.V., Isuzu Motors de México, S. de R. L., Kenworth Mexicana, S.A. de C. V., Volvo Group México S.A. de C.V., Man Truck and Bus México S.A. de C.V., Navistar México, S. de R. L. de C. V. y Scania Comercial, S.A. de C.V.; y LDR Solutions que integran la industria automotriz de vehículos pesados en México.

Las exportaciones de vehículos pesados que se fabricaron en México para su comercialización definitiva con un usuario final en el extranjero registraron 450 mil 648 unidades que representaron el 84.21 por ciento del total de la producción nacional de camiones de carga pesada y autobuses, con destino a los siguientes países del mundo por orden alfabético: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Curazao, Dominica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Guam, Guatemala, Guinea, Guayana, Haití, Honduras, Irak, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Israel, Jamaica, Nicaragua, Nigeria, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Qatar, República Dominicana, Sudáfrica, Taiwán, Trinidad y Tobago, Uruguay y Vietnam.

El incremento porcentual de dos dígitos en las exportaciones se registró en las marcas Freightliner 36.8 y 16.9 Kenworth.

En México se logró la producción de 535 mil 112 unidades, de las cuales su fuente energía de diésel 532 mil 464 unidades que representaron 99.51 por ciento, eléctrico 57 unidades con contribución de 0.01 por ciento, gas natural vehicular 2 mil 496 unidades con participación de 0.47 por ciento y 0.02 por ciento con 95 unidades de gasolina.