Atrapa el limbo 2,800 migrantes

"Se van algunos y llegan otros, a nosotros nos da tristeza decirles que no hay lugar para que se queden". Héctor Silva, Senda de Vida.

En esta ciudad fronteriza existen 2 mil 800 migrantes en lista de espera para recibir asilo en Estados Unidos, de acuerdo con los registros de la Casa del Migrante "Senda de Vida", y sólo 600 permanecen en el inmueble y el resto en hoteles o en casas de renta, debido a la falta de infraestructura para brindar atención, alimento y hospedaje a todos.

Entre los pasillos se han instalado toldos que cubren casas de campaña acomodadas en secuencia, pedazos de madera, colchones o metales que sirven como camas para bebés, niños, jóvenes, adultos y familias en su mayoría de origen centroamericano.

Mientras que afuera permanece el letrero de "No hay capacidad, estamos saturados" para evitar que ingrese personal ajeno, además se han designado guardias las 24 horas para negar el acceso a todo aquel que no aparezca en las listas.

La cantidad de migrantes albergados supera hasta en un 50 por ciento la capacidad del inmueble y los números de migrantes atendidos durante primer semestre del 2018.

ARRIBO CONSTANTE

Las solicitudes de asilo al vecino país son fluidas, Héctor Silva encargado de la casa indicó que por semana parten grupos de hasta 10 personas, y aún así los migrantes no disminuyen, por el contrario, siguen arribando.

"Nos estamos enfrentando a una crisis grave, no tenemos capacidad para recibir a más personas y desafortunadamente se van algunos e inmediatamente llegan otros, a nosotros nos da tristeza decirles que no hay lugar para que se queden, pero no tenemos otra opción".

Los tiempos promedios de espera están entre 1 y 2 meses, aunque actualmente hay casos que superan los 80 días.

Aquellos que deben pagar hoteles o casas de renta invierten un promedio de 100 a 400 dólares mensuales, más los gastos de alimento y transporte a "Senda de Vida" ya que todos los días deben revisar si su nombre aparece entre los elegidos para partir a Estados Unidos.

"No existen grupos de preferencia, hay días en los que llaman mujeres, otros solo parejas, a veces familias y también a solteros, nosotros desconocemos en que se basen para llamarlos, pero esperemos que pronto se reduzca la cifra, porque si estamos muy saturados", concluyó.

>2,800 migrantes en listas de espera para recibir asilo en Estados Unidos.

>600 están albergados en casas de atención.

>1 a 2 meses de espera para solicitud de asilo.

NO HAY LUGAR. Cada vez el albergue para migrantes luce más saturado.