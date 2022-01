Atorón en el Congreso; entrampados en discusiones

La misma Constitución lo dice: ´que se sigan los procedimientos inherentes en cada una de las instituciones como en este caso la Legislatura local´, y en ese sentido siguiendo el procedimiento que establece las regulaciones internas estamos cumpliendo cabalmente y puntual* Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local

Este viernes esperan concluir el tema del veto a cinco decretos aprobados por la 65 Legislatura de Tamaulipas en diciembre, esto a pesar de la postura del Grupo Parlamentario del PAN el cual declaró como "agotado" el tiempo legal para su discusión el martes, en voz de la presidente de la Mesa Directiva, Imelda Sanmiguel Sánchez.

"Quizás hay desconocimiento, a lo mejor sería manipulación y entonces el inocente en este caso sería yo", mencionó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Armando Zertuche Zuani, momentos antes de que iniciara la sesión de este jueves.

"Tenemos los tiempos sumamente cuidados, sería un grave error que no lo hubiéramos hecho; mediáticamente se ha desatado mucho la versión de que los tiempos se agotaron, no es así, el tema de la preclusión de que se habló el día de ayer no aplica, nosotros vamos a continuar con el procedimiento que la regulación interna de la Cámara nos da", agregó.

EXTRAÑAMIENTO

La legisladora Guillermina Magaly Deándar Róbinson, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un extrañamiento a la también diputada Imelda Sanmiguel, "por violentar la Constitución local y el la Ley interna del Congreso local, así como por actuar de manera parcial a favor del Grupo Parlamentario de Acción Nacional" en funciones de presidente de la Mesa Directiva por sus expresiones del martes. El Punto de Acuerdo fue aprobado por mayoría.

"La misma Constitución lo dice: ´que se sigan los procedimientos inherentes en cada una de las instituciones como en este caso la Legislatura local´, y en ese sentido siguiendo el procedimiento que establece las regulaciones internas estamos cumpliendo cabalmente y puntual", dijo Zertuche Zuani respecto a la discusión de los vetos.

"No podemos corrernos 24 horas más porque entonces sí perderíamos esta posición que ahorita presume Acción Nacional, presume el Gobierno del Estado también, que se faltó", agregó.

Dicha controversia llevó a que la sesión de este jueves fuese suspendida en reiteradas ocasiones de manera unilateral por parte de la diputada Sanmiguel Sánchez.

En el marco de la aprobación del extrañamiento, el legislador del PAN Mon Marón, enfatizó que "como hemos visto que hay muchas anomalías por diputadas y diputados de otros Grupos Parlamentarios, pido que se le haga extensivo al compañero Isidro (Vargas) y algunos otros de la bancada de Morena, que dentro de las comisiones han estado atropellando las leyes de este Congreso y los reglamentos", lo cual fue rechazado por mayoría de votos.

Una tras otra...

* La sesión de este jueves fue suspendida en reiteradas ocasiones de manera unilateral por parte de la diputada Imelda Sanmiguel Sánchez.

* "A ver diputado, que le quede claro, que yo puedo someter a receso cuando a mí se me dé la gana ¿le quedó claro? Yo quiero y si quiero suspender la sesión la puedo suspender", dijo la panista a Armando Zertuche Zuani, presidente de la Junta de Coordinación Política, durante el primero de varios recesos.

* "No me esté diciendo que porque es una falta, si yo puedo someter a receso cuando yo quiera", espetó de manera retadora la presidente de la Mesa Directiva.