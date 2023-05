Abrirá la Diconsa 60 tiendas rurales para el segundo semestre de 2023

Para el segundo semestre de 2023 se espera la apertura de 60 tiendas rurales Diconsa lo que significará un incremento del nueve por ciento respecto a las 667 con las que actualmente se trabaja en zonas rurales de Tamaulipas, mediante este programa se ofrecen descuentos de hasta el 20 por ciento en productos de la canasta básica.

"Estamos ofertando despensas de la canasta básica a un precio de cien pesos, las despensas contienen los principales productos que se consumen en las mesas de los mexicanos como son arroz, frijol, aceite, azúcar, harina de maíz, leche y pasta para sopa", dijo el coordinador de Operaciones de Diconsa (Distribuidora e Impulsora Comercial Conasupo) Tamaulipas, Oscar Espinosa Astella.

Actualmente un millón 300 mil tamaulipecos hace uso de estas tiendas lo que representa el 36.8 por ciento del total de habitantes en la entidad, según el censo Inegi 2020; a solicitud del gobernador Américo Villarreal Anaya este año se buscará acercar los beneficios a un mayor número de ciudadanos para la cual se abrirán nuevas sucursales, sólo en la zona centro se cuenta con 153 sucursales en municipios como Padilla, Güémez, San Carlos, San Nicolás, Casas, y Villagrán.

"A veces la población del área urbana no conoce los beneficios y los programas que manejamos a través de Diconsa que son las tiendas rurales para la venta de la canasta básica, la tienda móvil que son tiendas que podemos instalar propiamente en las colonias o en los lugares donde no tenemos instaladas tiendas propias", exclamó Espinosa Astella, "en el caso de Diconsa no hay padrón de beneficiarios, la venta es abierta al público en general".

El funcionario federal recordó que antes de 2023 solamente se contaba con tiendas Diconsa en zonas de alta y muy alta marginación, sin embargo a partir de este año la cobertura se amplió de manera universal, "tenemos un programa de apertura de tiendas en las comunidades objetivo con las nuevas reglas de operación, estamos trabajando para abrir tiendas en donde antes del 2023 no se podrían abrir".