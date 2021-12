¡ATLAS A LA FINAL!

El Atlas tuvo un primer tiempo de vértigo. Los Rojinegros, contagiados por la electricidad de los miles de aficionados en las tribunas del Estadio Jalisco, se volcaron al frente para resolver la serie Semifinal lo más pronto posible.

Jairo Torres se convirtió en la pesadilla de la defensa universitaria. El sector derecho fue propiedad del atacante rojinegro que al minuto 8, 11, y 20 fue el que estuvo cerca de estallar las redes.

La defensa de Pumas era un desconcierto y Atlas era un vendaval, pero no acertaba. Al 26´, Diego Barbosa se animó a probar suerte pero su tiro salió desviado.

Ante la inoperancia del rival, los Zorros se dieron el lujo de complacer a su gente con toques cortos para provocar el "¡Olé!". Al 33´ Julio Furch apareció con un disparo que no representó peligro, y al 34´ Anderson Santamaría y Luis Reyes bombardearon la portería, pero no lograron vulnerarla.

Para la segunda parte Pumas no cambió su propuesta, y el Atlas arrancó igual que comenzó y terminó el primer tiempo con ataque veloz y agresivo.

Atlas hizo confianza al 76´, cuando Camilo Vargas se equivocó al rechazar mal un tiro de Efraín Velarde para dejarle el balón a los pies de Juan Dinenno, quien empujó al fondo.

Para ser más dramático la agonía del juego, el árbitro revisó en el VAR un golpe de Santamaría a Dinenno, quien sangró de la nariz, pero decidió que la acción fue accidental.

En tiempo de compensación de 9 minutos, Dinenno fue expulsado por una chilena que golpeó en la cabeza a Jesús Angulo.

Con Pumas encima y Atlas rezagado se consumió el juego para llegar el angustioso silbatazo final para decretar que los Rojinegros están de nuevo en una Final.

´NO FUIMOS MÁS QUE ATLAS´

Andrés Lillini, técnico de Pumas, no entró al juego de las polémicas arbitrales y recalcó que una jugada no fue lo único que dejó fuera a su equipo de la Final. "No nos podemos quedar con una jugada, no fuimos más que Atlas, los partidos se ganan porque eres superior al rival, se ganan con esfuerzo y personalidad, nunca encontramos el camino para hacerlo adecuadamente, y no pasamos a una Final porque fueron segundos (los Rojinegros)", mencionó en conferencia de prensa.

PIDE COCCA AYUDA DIVINA

Diego Cocca es el técnico más feliz. Está disfrutando más que nunca su momento al frente del Atlas. Y si bien es un entrenador de trabajar mucho en la cancha, también apela a la ayuda divina para conseguir el ansiado título de Liga para los Rojinegros. "Si el de da arriba nos ayuda podemos lograr un milagro. Quiero que el club vuelva a ser lo de antes, siento que le estoy devolviendo algo de lo que me dio y aún falta. Son muchas sensaciones, estoy orgulloso", comentó con una sonrisa.

ZORROS A ROMPER SEQUÍA DE 70 AÑOS

ATLAS Y LEÓN, FINAL INÉDITA Y DE ALARIDO

Atlas apunta a ser campeón nuevamente después de 70 años, mientras que el León busca la novena y con ello empatar a Cruz Azul. La Final de Grita México A21 será, auténticamente, de alarido. Primero porque los rojinegros llegan a esta instancia después de 22 años, desde aquel Verano 1999 en que perdieron contra Toluca, con la esperanza de romper la sequía toda vez que fueron campeones por última vez en 1951.

El León conquistó su octavo y último título de Liga MX el año anterior, cuando vencieron a los Pumas en el cierre en el Nou Camp.

Ahora será el Estadio Jalisco la sede del último duelo de este torneo, en un año que ya tuvo como principal sorpresa el título de Cruz Azul y en el que, contra todo pronóstico, el Atlas tiene la oportunidad de ser campeón. Así llegan a la Final los contendientes.