Aspira a ser feliz

ENTRE DEPRESIÓN Y ANSIEDAD

En entrevista, el colombiano admite que, pese a ello, lo de feliz es un intento para convencerse de ello, pues nunca ocultó que ha lidiado por años con la depresión y la ansiedad. En sus conciertos suele mencionarlo para que la gente sepa que es normal pedir ayuda, y como predica con el ejemplo, compartió su vulnerabilidad en el documental El Niño de Medellín, que estrenará en Amazon Prime Video este 7 de mayo, día en que cumplirá 36 años.

"No estamos para actuar porque entonces sería una película. Este documental es para que conozcan a José (la persona) y vean la esencia mía. Puede ser que la gente se conecte más, ya que hay conversaciones muy reales", aseguró el músico, en charla virtual.

"No fue fácil tener 40 cámaras alrededor y siempre estar con un micrófono, pero llegó un momento en que a uno se le olvida. Van a ver que no estoy pa´ cuentos ni actuando. El personaje que ven en redes sociales es el que se van a encontrar un día en la calle, sonriendo; es un ser humano".

La cámara lo siguió rumbo a su primer concierto en un estadio, pero es pretexto para que hable de salud mental mientras Colombia vive protestas; todo ello, documentado por el nominado al Óscar Matthew Heineman.

COMPARTIRÁ VIVENCIAS

Al intérprete, alabado por el ex Presidente estadounidense Barack Obama, le ilusiona compartir sus vivencias con el público, pues atraviesa por una etapa de crecimiento tras afrontar su fragilidad al contagiarse de Covid-19... y estar cerca de la muerte debido a sus síntomas.

"Cuando me dio el Covid, casi me mata. Sé lo frágil que soy y que sigo siendo un humano como cualquier otro. Me tomó tiempo entender que la verdadera riqueza del hombre está en la calidad de tiempo que tienes para compartir con los demás, en tener salud física y mental. Es bueno no decirlo, sino sentirlo y vivirlo, y en estos tiempos ha sido difícil.

"Trato de engañar al cerebro porque la sanación siempre es un proceso inestable, no es fácil todo el tiempo, y he aprendido mucho sobre eso, a aceptarme tal como soy; mirarse al espejo no es un proceso fácil pero estamos en ello", detalló.

El intérprete de "Reggaeton" se considera un niño de 9 años para algunas cosas, algo que experimenta ahora, cuando está por convertirse en padre junto a la modelo argentina Valentina Ferrer.

El lado vulnerable del cantante y sus reflexiones también permearon el disco que sacará próximamente. Por eso no es coincidencia que el día que estrene el documental sea el título de una de sus canciones, "Siete de Mayo", que describe como una autobiografía.