Así será el Google Pixel 6, un smartphone que usará IA todo el tiempo

Google ha mostrado cómo serán sus Pixel 6 y Pixel 6 Pro. A detalle, el modelo Pro tiene tres cámaras, el modelo estándar solo dos, pues a este le falta un teleobjetivo. Pero no compartió información específica de megapixeles o tamaño del sensor, solo que permitirán entrar 150% más de luz.

Sobre el diseño el Pixel 6 más pequeño tiene una pantalla de 6.4 pulgadas con una frecuencia de actualización de 90Hz. Su pantalla es perfectamente plana, con rieles con acabado mate. Mientras que el Pixel 6 Pro tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120Hz, este panel está muy ligeramente curvada en los bordes, mezclándose con rieles de aluminio brillante y pulido en el lateral. Habrá opciones de color ligeramente diferentes para los dos tipos de teléfonos.

En términos de software, los teléfonos utilizarán la nueva interfaz de usuario Material You de Google que, entre otras características, hará que estos dispositivos estén "construidos con la mayor cantidad de capas de seguridad de hardware de cualquier teléfono", aseguró la empresa. El panel también tendrá un sensor de huellas dactilares en pantalla.

Puede que no haya mucho más que decir sobre los Pixel 6. Sin embargo, la compañía afirmó que no ha revelado todo lo que tiene bajo la manga y que, por ejemplo, no compartirá más de las nuevas funciones y equipamiento que estarán disponibles. Los rumores indican que las cámaras serán mejores.

Los especialistas del mercado de smartphones consideran que los cambios que están recibiendo los Pixel responden a que Google quiere ser un competidor más fuerte en el mercado y dejar de atraer solo a los fanáticos de la marca. De hecho, cabe recordar que ha abierto una tienda oficial en Nueva York y seguramente habrá más en el futuro cercano.

El procesador

Una de las características más destacadas de los nuevos modelos es que funcionan con el primer chip para teléfono inteligente diseñado directamente por Google, el cual fue nombrado como Tensor y que está centrado en procesar tareas de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático, por lo que, de acuerdo con la compañía, los usuarios pueden esperar mejoras la cámara, los comandos de voz, la traducción, los subtítulos y el dictado.

Como ejemplo de ello, Google realizó una demostración con una fotografía borrosa de un niño pequeño, que había sido capturada de esa manera porque el menor se estaba moviendo pero, gracias al trabajo de su chip, se pudo obtener una segunda versión de la foto con la cara del niño era más nítida que se consiguió debido a que, de manera automática, se capturan varias imágenes con el sensor principal, mismas que después se combinan en una sola. Proceso que, además, ahora estará disponible también para el video.

También demostró mejoras en el reconocimiento de voz haciendo uso de solo la mitad de la potencia en comparación con Pixels anteriores. Google mostró está tecnología con una nueva función de subtítulos en vivo usando el sistema de sonido del teléfono. Tensor, dijeron, puede transcribir y traducir lo que se está reproduciendo al mismo tiempo, sin necesidad de usar la nube para procesar.

Y es que, de acuerdo con Google, Tensor es un sistema en un chip (SoC), no solo un procesador. Aunque no está claro qué componentes están hechos por Google y cuáles tienen licencia de otros.

Más allá de que la compañía esté lanzando su propia versión de procesador, lo que se espera con este cambio es que los Pixel 6 entreguen mayor velocidad de procesamiento en comparación con sus predecesores, sobre todo considerando que Google lleva ventaja cuando se trata de temas como IA o Machine Learning.