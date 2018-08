Asesinan a ex integrante de Uff!

"Sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio..". Ivonne Montero, cantante y actriz.

Ciudad de México

El cantante venezolano Fabio Melanitto fue asesinado ayer de al menos ocho disparos en la Colonia Narvarte, cuando llegaba en su motocicleta en compañía de su novia al edificio de Concepción Béistegui 1958, de la Delegación Benito Juárez.

Extraoficialmente, la víctima fue identificada como uno de los ex integrantes del grupo juvenil Uff!, famoso a finales de la década de los 90.

LE DISPARAN A CORTA DISTANCIA

Según un vecino, cerca de las 17:00 horas el atacante caminó sobre la calle Concepción Béistegui, donde se dirigió hacia el cantante, sacó un arma de fuego y le disparó a corta distancia para después echarse a correr en dirección a la Calle Zempoala.

Policías acordonaron el sitio y funcionarios de la Coordinación Territorial Benito Juárez inspeccionaron la zona.

Justo a unos pasos donde se registró el homicidio se ubica una cámara de vigilancia de una vivienda, y en el cruce con la calle La Quemada está instalada una del C2 de la ciudad.

La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación de los hechos y del móvil del homicidio.

CON UFF. En sus tiempos de gloria con Uff.

MENSAJE DE SU EX

Ivonne Montero se pronunció en Twitter sobre la muerte de Fabio Melanitto, quien fue integrante del grupo UFF y padre de su hija Antonella.

"Sólo agradecerte lo mejor de mi vida.. ella siempre ha sabido de ti.. empezarás a conocer el hermoso angelito que es.. Dios te guarde Fabio..", dice la publicación de la actriz.

Montero y Melanitto tuvieron una relación que comenzó en 2011. Fueron novios por un año y esposos por nueve meses. Su separación ocurrió cuando la actriz estaba embarazada.

En 2012, la protagonista de La Loba dijo estar molesta porque el cantante no reconocía la paternidad del bebé: "No hubo amor, ni confianza, ni nada y eso lo demuestra el que piense que él no es el padre de nuestro hijo", expresó entonces.