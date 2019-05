Aseguran que WhatsApp nunca será seguro

CIUDAD DE MÉXICO.

Un gran defecto de seguridad con WhatsApp que comprometió la privacidad de mil 500 millones de usuarios en los recientes días, no será el último y puede que ni siquiera sea el peor incidente de su tipo, advirtió el fundador de la aplicación de mensajería rival Telegram.

De acuerdo con el diario The Independent, el fundador y director del servicio de mensajería, Pável Dúrov, escribió una columna titulada "Por qué WhatsApp nunca será seguro" donde expuso todas las razones por las que no estaba sorprendido por el último escándalo de privacidad.

"WhatsApp tiene un historial consistente, desde el cifrado cero en sus inicios hasta una serie de problemas de seguridad extrañamente adecuados para fines de vigilancia", escribió. "Mirando hacia atrás, no ha habido un solo día en el viaje de 10 años de WhatsApp cuando este servicio fue seguro".

La aplicación no es de código abierto, lo que significa que los investigadores de seguridad no pueden verificar fácilmente las vulnerabilidades dentro de su software subyacente. Esto podría permitir a los gobiernos y piratas informáticos crear puertas traseras en la aplicación que evitarían cualquier medida de seguridad que se aplique.

De igual manera, Dúrov recordó que anteriormente WhatsApp transfería mensajes como texto simple sin encriptación. "Es una locura. No solo gobiernos o 'hackers', sino también los proveedores de servicios móviles y los administradores de wifi tuvieron acceso a toda la correspondencia de WhatsApp", aseguró.

"Cada vez que WhatsApp tiene que corregir una vulnerabilidad crítica en su aplicación, parece que aparece una nueva en su lugar", dijo Durov. "Todos sus problemas de seguridad son convenientemente adecuados para la vigilancia, y se parecen y funcionan mucho a las puertas traseras".