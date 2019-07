Asegura nuevo Secretario de Hacienda que finanzas públicas son sanas

México.- El país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas, en tanto el sistema financiero en general y el sistema bancario en particular tienen altos niveles de capitalización, destacó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.

En su primera conferencia de prensa en el cargo en Palacio Nacional, dijo que las finanzas públicas no solamente son manejadas con responsabilidad y con un equipo de profesionales comprometidos, sino que además cuentan con una coraza muy importante que permite manejar en circunstancias difíciles.

El funcionario agradeció la confianza del presidente por su nombramiento y confió en que con el equipo que trabaja en la Secretaría no le fallará ni a él ni al país.

En la sesión de preguntas y respuestas, dijo que continuará el apoyo a Petróleos Mexicanos (Pemex), que en breve presentará su Plan de Negocios.

En cuanto a la continuidad de funcionarios en la dependencia, señaló que no hará cambios de manera inmediata, "no hay ajustes en puerta", y que aún no hay un sustituto en la Subsecretaría de Hacienda.

Tras agradecer también el apoyo que recibió de Urzúa Macías quien, destacó, ha sido su mentor, su profesor y su jefe, precisó que aún con el cambio de estafeta, seguirán prevaleciendo los objetivos primarios de esta administración en materia hacendaria.

Estos son garantizar la estabilidad macroeconómica del país, el compromiso de un manejo responsable de las finanzas públicas para lograr un superávit primario de 1.0 por ciento del PIB para 2019, y tener un marco macroeconómico sólido, dentro de lo cual está un respeto irrestricto a la autonomía del Banco de México (Banxico).

Resaltó que las finanzas públicas cuentan con una coraza importante que les permiten navegar ante circunstancias difíciles, si se diera el caso, que se integra con el Fondo Estabilización de los Ingresos Públicos, que tiene 300 mil millones de pesos, y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, que cuenta casi con 92 mil millones de pesos.

Además, las reservas internacionales suman 179 mil millones de dólares, mientras que México tiene una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por 74 mil millones de dólares y una línea de crédito con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por nueve mil millones de dólares.

Sostuvo que México es un actor central en la economía global, al ubicarse como la economía número 15, el décimo por población, el número 13 en extensión, "somos un actor central en el mundo y un actor central aún más importante en el contexto de las economías latinoamericanas".

Afirmó que la relación con los mercados financieros ha sido de extraordinaria confianza y muy constructiva, y que la recuperación que tuvo el tipo de cambio tras su designación como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda muestra que "los mercados quieren mucho a Carlos Urzúa, pero también me quieren a mi".

Herrera Gutiérrez dijo "no veo una recesión en puerta", pues si bien hay una desaceleración a nivel global que ha tenido impacto en la economía mexicana, "estamos muy lejos de pensar que estamos ante una recesión".

Precisó que los proyectos de infraestructura anunciados por esta administración como el Tren Maya y el del Istmo, son centrales y continuarán, así como también continuará el apoyo a Pemex en lo que se refiere a exploración, producción y la nueva refinería.

Además, dijo estar de acuerdo en la construcción de un sistema aeroportuario para en la zona centro del país, el cual considera el fortalecimiento de las actuales terminales áreas en la Ciudad de México, en Toluca y la construcción de un aeropuerto en Santa Lucía.