Asaltan a atleta mexicana que ganó Oro en Lima

Guanajuato, México.- La atleta mexicana Laura Galván, medallista de oro en los recientes Juegos Panamericanos de Lima, denunció este jueves que fue víctima de un asalto luego de retirar dinero en un banco en Guanajuato.

Galván, quien conquistó la prueba de 5 mil metros, dijo que los asaltantes la despojaron de 38 mil pesos, minutos después de salir de una sucursal bancaria en una plaza comercial.

Mediante una publicación en las redes sociales, la deportista manifestó sus sospechas de que algún empleado bancario pudiera haber sido cómplice de los asaltantes.

"Qué triste y qué susto, no puede ser que uno confíe al banco algo que con esfuerzo se gana y esta institución CITYBANAMEX tenga a empleados tan delincuentes. Explíquenme cómo es que los asaltantes sabían que traíamos este dinero con nosotros a saliendo del banco?", preguntó la atleta en su página de Facebook.

Galván, quien sorprendió con su triunfo en una carrera a la que llegó sin apoyo del gobierno federal o estatal, nació en La Sauceda, un pueblo de menos de 3 mil habitantes, localizado a unos 350 kilómetros de Guanajuato, capital del estado homónimo.

La atleta de 27 años se hizo acreedora de un premio económico de 240 mil pesos, otorgados a cada uno de los atletas que participaron en Lima. Además, se le entregarían 40 mil pesos por la medalla de oro.

"Yo la verdad no quería sacar esa cantidad junta, por lo mismo los del banco me dieron mala espina desde que llegue a depositar ahí. Pero como tengo mil cosas y entrenamiento por hacer se me hizo fácil sacar eso de junto que necesitaba", agregó la atleta. "Espero que se investigue al banco y los que nos quitaron el dinero, para que no sigan robando a tanta gente que llega a depositar o retirar".