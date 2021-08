Arriesga Toluca el sistema aéreo

Las últimas aerolíneas comerciales que operaban en Toluca, VivaAerobus y TAR Aerolíneas, suspendieron operaciones.

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) forma parte de la apuesta aérea del Gobierno federal para mover 140 millones de pasajeros de vuelos comerciales: el SAM.

Con este Sistema, la Administración federal busca sustituir al cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

A través del SAM se pretende operar, de manera simultánea, los aeropuertos internacionales de Toluca, Santa Lucía y de la Ciudad de México (AICM).

El aeropuerto de Santa Lucía recibió ayer el título de concesión para la administración y operación, informó la SCT.

Con la entrega del documento, se reconoce formalmente a la empresa concesionaria Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Toluca tiene un potencial de 10 millones de pasajeros anuales, pero de enero a junio de 2021 sólo ha movilizado 70 mil.

"Toluca está abandonado, no hay vuelos comerciales y este Sistema está en riesgo si no se toman medidas legales que garanticen que se usarán los tres aeropuertos; sin esto, no se garantiza el éxito del SAM", dijo Rogelio Rodríguez, experto en temas aeronáuticos.