Arremeten a migrantes

En un lapso de 24 horas las autoridades migratorias estadounidenses descubren a 136 migrantes durante cuatro operativos separados en el Valle del Río Grande.

El primer operativo se realizó cuando los agentes federales de la estación de Fort Brown observaron a un grupo de 86 migrantes que acababan de cruzar el río cerca de Brownsville, Texas.

El grupo incluía a 31 miembros de la familia y 55 adultos solteros. La mayoría de los migrantes, 75, son de Nicaragua, y el resto son de otros países centroamericanos y Colombia.

En otro hecho, el Departamento de Policía de Río Grande City recibió información sobre dos apartamentos utilizados para albergar a migrantes. En el lugar descubrieron a 12 migrantes y a un cuidador.

Los agentes determinaron que los migrantes son ciudadanos de México, Honduras y Perú presentes ilegalmente en los Estados Unidos. Todos los migrantes fueron arrestados por agentes de la Patrulla Fronteriza y el cuidador, de nacionalidad mexicana, fue entregado a la policía local.

Ese mismo día, los agentes federales junto con el Precinto 1 de la Policía del Condado de Hidalgo, descubrieron a cinco migrantes en una residencia en Weslaco, Texas. Las personas fueron identificadas como ciudadanos de El Salvador y México presentes ilegalmente en Estados Unidos.

Horas horas más tarde, los agentes federales asignados a la estación de Río Grade City recibieron información de una residencia en Sullivan City, Texas, que posiblemente albergaba a migrantes. Los agentes respondieron al lugar y encontraron otro grupo de 33 inmigrantes ilegalmente presentes en los Estados Unidos y los transportaron a una estación de la Patrulla Fronteriza procesados. No se identificó a ningún cuidador.

La Patrulla Fronteriza procesó todos los detenidos de acuerdo a la ley.

Un niño rompe en llanto cuando es sostenido por las manos de un oficial.

SALVAN LA VIDA A 4 INMIGRANTES

En Del Río, Texas, los agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Unidad Marina de la rescataron a una familia en peligro en el Río Grande el 7 de marzo.

Aproximadamente a las 8:15 am, los agentes de la Unidad Marina de la estación Del Rio observaron lo que parecían ser cuatro migrantes que luchaban por cruzar el Río Bravo. Los niveles de agua eran altos y el río producía corrientes frías y fuertes que ponían en peligro la vida de los migrantes. Los agentes desplegaron de inmediato dos bolsas de rescate desde tierra, pero no lograron llegar a la familia. Luego, los agentes desplegaron rápidamente un hidrodeslizador y rescataron con éxito al padre y la madre, ciudadanos venezolanos, y a sus dos hijos pequeños, de dos y tres años, ciudadanos panameños. Los sujetos no requirieron atención médica y fueron transportados a la Estación Del Río.

Entre el 4 y el 7 de marzo, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río realizaron 45 rescates acuáticos. (Por JAVIER RMZ)