Arrebatan a Cruz Azul la victoria... ¡otra vez!

A Cruz Azul Femenil le volvieron a arrebatar la victoria en La Noria, en los minutos finales, hoy al igualar a uno con Pumas, que anotó al 89´, en duelo de la Jornada 4 del Grita México A21.

A las celestes ya les había empatado Chivas, en la Fecha 2, al 90´.

La Máquina fue mejor durante gran parte del encuentro, por lo que se adelantó al 35´, cuando Claudia Cid remató de cabeza, tras el cobro de un tiro de esquina.

Cid aprovechó que la portera auriazul Melany Villeda se pasó al intentar cortar el centro al área.

Sin embargo, Dalia Molina tuvo que salir al 45´ luego de llevarse un duro golpe tras chocar con una rival.

Las celestes siguieron llegando al área y Deneva Cagigas casi derriba a Natalia Enciso en el área, al 55´.

Las universitarias despertaron para los minutos finales, pues al 89´ apareció Natalia Macías para firmar la igualada. La delantera aprovechó un regalito de Magaly Cortés para llegar sin marca y cruzar su remate ante la confundida marca de las celestes.

Para entonces ya había debutado la primer refuerzo extranjera de La Máquina, la costarricense Michelle Montero.

Varios jugadores del Cruz Azul varonil, que realizaron trabajo regenerativo tras vencer ayer al Necaxa, observaron la parte fina del cotejo.

Pumas sumó su segundo punto tras 4 partidos disputados, mientras que Cruz Azul sigue invicto y llegó a 8 puntos.

CON LA MISMA PIEDRA

Roberto Pérez Loarca, técnico de Cruz Azul Femenil, lamentó que La Máquina sigue sin entender la lección y le terminen empatando en el marcador, tras el 1-1 con Pumas.

"El primer tiempo fue como lo esperábamos, nos vamos al frente, de alguna manera controlamos en parte defensiva, pero terminamos con un error, no podemos regalar así los partidos", explicó Pérez Loarca este sábado en video conferencia.

"El problema no es lo que hace el rival, el problema es que nosotros nos estamos tirando hacia atrás y no han entendido que no es algo que nosotros queremos, de nada sirve controlar el ritmo de juego cuando al final cometemos errores infantiles como han sido estos juegos".

El timonel celeste dejó claro que desea que las celestes nunca bajen el ritmo, pues quiere más goles.

"El equipo al sentirse cómodo en defensa, como que las jugadoras se sienten cómodas, no están buscando lo que nosotros queremos, ser más ofensivas", agregó.