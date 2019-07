Arranca Pipe Cruz su carrera musical

Ciudad de México

Hace unos años Pipe Cruz se sentía estancado. Se formó como ingeniero industrial y ejerció su profesión por un tiempo. Sin embargo, nunca estuvo satisfecho hasta el momento en que pisó un escenario.

"Admi-nistré gasolineras y trabajé de mi carrera, pero no encontraba una satisfacción. Jugaba muy bien futbol, fui gamer profesional, fui de todo y lo hacía súper bien, pero no me llenaba. Entonces fue una especie de descarte: fui viendo lo que realmente me gustaba y descubrí la música", dijo en entrevista Felipe Cruz Montoya, su verdadero nombre.

Y aunque aún no cuenta con una enseñanza musical formal, el cantante trabaja en ella con el fin de ofrecer el 100 por ciento a su público.

"Todo es empírico, soy autodidacta. Hubo un tiempo que sí quise estudiar música, pero realmente sentía que era un poco tortuoso. Hoy que lo estoy haciendo en forma me doy cuenta de que realmente te sirve mucho conocer a profundidad lo qué haces. Si quiero crear armonías vocales puedo sacar unas por inercia, pero otras sí requieren bases sólidas, las cuales las adquieres si estudias como debe de ser la carrera".

NO TEME A LOS RETOS

Ser de Colombia es una gran responsabilidad para el joven de 28 años, especialmente por las figuras de su país que han triunfado a nivel mundial, como Carlos Vives, Shakira, J Balvin y Maluma.

Esto es más un motor y fuente de inspiración que un factor de temor, según comentó el artista.

"Hace dos años nunca imaginamos que el reguetón llegaría tan rápido. Gente como Maluma y J Balvin nos abren las puertas, realmente es como un agradecimiento hacia ellos por haber hecho esto posible. No siento competencia con ellos ni con ningún artista. Yo compito sólo conmigo mismo. Me importa más satisfacer a mis fans con mi trabajo", puntualizó.

La apuesta musical de Pipe es el pop urbano, mismo que plasma en su más reciente sencillo "Cuéntame", disponible ya en plataformas digitales.