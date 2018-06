Argentino llega a Rusia en bicicleta

Se llama Santiago y cuando su selección estaba a punto de ser eliminada del Mundial de Rusia, prometió a todos sus amigos: "Si Argentina clasifica me voy en bicicleta hasta el Mundial". Y por "bocón", dice, vive la mejor experiencia de su vida.

Así que "cuando el ´10´ metió esos tres goles a Ecuador y entramos, pues tuve que cumplir".

Tomó un vuelo a Barcelona, "y de ahí he pedaleado por 14 países en donde me he encontrado de todo. Lo más difícil fue los fríos de los Montes suizos, pero lo más gratificante es como toda la gente ayuda. No he pagado un solo día de hospedaje, me quedo con algún amigo que hago".

Espera llegar hasta "el 15 de julio, y celebrar la tercera Copa del Mundo para Argentina y no llorar como el Mundial pasado".