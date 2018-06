Aquí la lista completa de ganadores de los Premios Tony

Cd. de México.- La aclamada obra Harry Potter y el Legado Maldito y el musical "The Band's Visit" fueron las grandes ganadoras de la noche en los premios Tony con seis y diez premios, respectivamente.

"The Band's Visit", basada en el filme homónimo israelí de 2017 trata sobre una banda egipcia que termina en un pueblo de Israel al que no debían ir.

La puesta en escena se llevó los premios a Mejor Musical, Mejor Libreto de un Musical, Mejor Partitura Original: David Yazbek, Mejor Actor en Musical: Tony Shalhoub, Mejor Actriz en Musical: Katrina Lenk, Mejor Actor de Reparto: Ari'el Stachel y Mejor Dirección de Musical: David Cromer, y otros tres técnicos.

"Durante muchos años de mi vida pretendí no ser una persona de Medio Oriente", dijo el actor Ari'el Stachel y agradeció a los creadores de la obra por tener el coraje de contar una historia sobre árabes e israelíes.

Harry Potter y el Legado Maldito logró seis premios incluyendo Mejor Obra, Mejor Dirección de Obra: John Tiffany, Mejor Iluminación, Mejor Diseño de Sonido, entre otros técnicos.

Cuando pasó al recibir el premio John Tiffany pidió al público que le cantara "Feliz Cumpleaños" a su novio, y así lo hicieron.

Angels of America, nominada a un récord de 11 estatuillas, logró llevarse el Tony a mejor readaptación de una obra, así como al mejor actor en papel protagónico para Andrew Garfields, al mejor actor de reparto para Nathan Lane, y la mejor partitura musical para Adrian Sutton.

Garfield, quien recibió su primer Tony, interpreta a un joven gay enfermo de sida en la reposición de siete horas junto a Nathan Lane, quien obtuvo su tercero.

Garfield le dedicó el honor a la comunidad LGBTQ, que dijo luchó y murió por el derecho al amar. Dijo que la obra es un rechazo a la intolerancia, la humillación y la opresión.

"Todos somos sagrados y todos encajamos", dijo Garfield. Entonces se refirió a la decisión de la Corte Suprema de la semana pasada a favor de los derechos de un pastelero a negarle un pastel de bodas a una pareja homosexual en base a sus creencias.

"Horneemos un pastel para cada persona que quiera un pastel", dijo entre fuertes aplausos. Lane dijo que la obra seguía hablándole a la sociedad en medio de la "locura política".

La mejor readaptación de un musical para "My Fair Lady", y el de la mejor actriz protagónica para Glenda Kackson por su actuación en "Three Tall Women".

Lista completa de ganadores:

Mejor Musical: The Band's Visit

Mejor Obra: Harry Potter y el Legado Maldito

Mejor Libreto de un Musical: The Band's Visit

Mejor Partitura Original: The Band's Visit

Mejor Reposición de una Obra: Angels in America

Mejor Reposición de un Musical: Once on this Island

Mejor Actor en Obra: Andrew Garfield, Angels in America

Mejor Actriz en Obra: Glenda Jackson, Three Tall Woman

Mejor Actor en Musical:Tony Shalhoub, The Band's Visit

Mejor Actriz en Musical: Katrina Lenk, The Band's Visit

Mejor Actor de Reparto en Obra: Nathan Lane, Angels in America

Mejor Actriz de Reparto en Obra: Laurie Metcalf, Three Tall Woman

Mejor Actor de Reparto en Musical: Ari'el Stachel, The Band's Visit

Mejor Actriz de Reparto en Musical: Lindsay Mendez, Carousel

Mejor Dirección Musical: David Cromer, The Band's Visit

Mejor Dirección en Obra: John Tiffany, Harry Potter y el Legado Maldito