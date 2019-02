Aprobará Senado Guardia Nacional con Mando Civil

Cd. de México

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, informó que se llegó a un acuerdo histórico con todas las bancadas para aprobar la Guardia Nacional, por unanimidad, bajo un mando civil.



"El acuerdo al que llegamos es por unanimidad, todo los grupos parlamentarios, sin excepción, hemos acordado un proyecto modificado que vamos a enviar a la Mesa Directiva", anunció en conferencia de prensa.

"Se votará por unanimidad".

Monreal reconoció que la Oposición tuvo mucho que ver, "pero sin la mayoría no se hubiera podido lograr".

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, afirmó que se cuidó la construcción de una nueva Policía Nacional.

"Ha triunfado la razón sobre la emoción, sobre el impulso", destacó.

Señaló que el nuevo cuerpo debe cumplir con disposiciones internacionales.

"Se ha llevado al terreno jurídico la eliminación de un Estado Mayor dentro de la estructura de la Guardia", explicó.

Raúl Bolaños, del PVEM, reconoció el trabajo legislativo en las últimas horas que "dignifica la labor del Senado".

También resaltó la paciencia y esfuerzo de Morena, el grupo mayoritario, para lograr acuerdos.

Dante Delgado, coordinador de MC, dijo que su partido saluda el esfuerzo realizado por la Cámara alta.

"Todas las voces fueron escuchadas y sus puntos de vista recogidos", aseveró.

"El mando civil de la Guardia es sustantivo. Será una Policía civil adscrita a la SSP".

Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI, aseveró que es un día muy importante para la democracia en México.

"Fue gracias a la labor de la Oposición que se lograron cambios importantes al dictamen", destacó.

"La Guardia será una mejor institución de carácter civil".

Mauricio Kuri, del PAN, resaltó la participación del Parlamento Abierto, sociedad y de especialistas, así como la apertura de las fuerzas políticas.

"Logramos pasar de un Guardia Nacional militar a una Guardia civil nacional, quiere decir que sí se pudo", expresó.

Sasil de León, líder de la bancada del PES, dijo que el acuerdo es para la seguridad de los mexicanos.

Asimismo, reconoció la madurez política de los senadores.

Necesito del apoyo del Ejército.-AMLO

Cuestionado sobre el acuerdo de los senadores para que la Guardia Nacional tenga mando civil, el Presidente afirmó que el sí necesita el Ejército y arremetió de nuevo contra quienes afirman que se militarizaría al País.

"¿Qué hemos convenido con los mandos del Ejército y la Marina? Porque esto no ha sido del Comandante Supremo, es de un diálogo, y la consulta es: ¿Podemos darle el giro de la seguridad nacional, de la seguridad interior, como misiones principales de estas instituciones, a la seguridad pública? La respuesta es sí, manteniendo, respetando derechos humanos, usando la fuerza de manera racional, moderada, sí, entonces es muy importante esto", dijo.

"Entonces ¿Qué quieren los de la Oposición, los conservadores, que fracasemos, para eso es la Oposición? Se me hace muy mezquino, porque además no me voy a dejar, soy perseverante, no voy a echarme para atrás, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el País, la gente lo pide, duele mucho".