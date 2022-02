Apoya Manuel Negrete el 'Fuera 'Tata''

"Yo sí lo haría. Es un buen entrenador y ha demostrado capacidad, pero no vemos a un equipo mexicano que juegue a algo, que juegue con alegría.

Manuel Negrete está a favor del "Fuera 'Tata'". Más allá del triunfo que encaminó a a Selección Mexicana a Qatar 2022, el ex mundialista ve idóneo un cambio de timón.

"Están bien convocados porque hay jugadores interesantes, con mucha personalidad y que ya tienen experiencia, pero creo que tendría que analizar y realmente ver quiénes son los que están jugando. A la mayoría de los que están en Europa les ha faltado ritmo. No digo que sean malos o que no tengan capacidad, por algo están allá, pero les ha faltado ritmo y es lo que necesitan para un partido donde no juegan a lo mismo", mencionó tras la presentación de la Copa Qatar 2022.

Autor de uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales, de tijera contra Bulgaria en México 1986, Negrete enlistó a sus candidatos para que mejore el desempeño del Tri.

"Hay técnicos capaces, se habla de (Matías) Almeyda, un técnico que ha trabajado en México. Se habla de otros entrenadores mexicanos que pueden ser (Miguel Herrera) o 'Jimmy' Lozano, no estaría mal, quizá dirán que a 'Jimmy' le falta experiencia, pero es un técnico joven y con capacidad. (Martino) es un técnico que está y al que la Federación le tiene confianza, pero el equipo mexicano no está funcionando", expresó.

Difirió de la opinión de Héctor Herrera, quien cuestionó que la afición mexicana en el Estadio Azteca no sea temible para el rival.

"Es que no lo hacen pesar. Son los jugadores también, no es el estadio. Yo creo que la Federación debería aprovechar y hablar más con la FIFA para que pueda entrar e influir la gente", comentó.

También Rogelio Funes Mori ha sido cuestionado por su poco aporte en esta Eliminatoria Mundialista.

"Es un buen jugador, por algo se nacionalizó. Hoy tenemos que esperar, pero yo creo que hay jugadores mexicanos que pueden estar en mucho mejor momento, inclusive el mismo 'Chicharito', a quien no se le da la oportunidad podría estar en una posición que es muy importante y necesitamos goles", dijo Negrete.