Anuncian plan de pensiones vitalicias

La "compensación económica" para los ex electricistas que tenían 19 años y medio de servicio costará al erario mil 458 millones de pesos, tan solo en el primer año.

El Gobierno federal anunció ayer un millonario plan de pensiones vitalicias para casi 9 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que no cumplían el requisito de antigüedad cuando la empresa fue liquidada en 2009.

Sus pensiones mensuales alcanzarán hasta 67 mil pesos, aunque la media fue calculada en 12 mil 500 pesos.

Este regalazo va en línea con el nuevo régimen de jubilación para los electricistas en servicio que fue autorizado en 2020 por el director de la CFE, Manuel Bartlett, para reducir 10 años la edad para el retiro laboral.

Las jubilaciones vitalicias para 8 mil 892 ex trabajadores anunciadas ayer no están previstas en ley y la Corte ha establecido, repetidamente, que no existe un derecho adquirido a la jubilación.

No obstante, desde que se decretó la extinción de Luz y Fuerza, el Gobierno ha estado pagando las jubilaciones de ex trabajadores que ya estaban retirados en octubre de 2009, y también permitió que se jubilaran algunos miles que ya estaban muy cerca de llenar los requisitos.

Solo en 2022, ese total de jubilaciones costará al erario 25 mil 190 millones de pesos provenientes del Ramo 19 del Presupuesto de Egresos, es decir, de los impuestos de millones de mexicanos que no tienen derecho a jubilarse.