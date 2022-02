- Anuncia Enrique Bunbury su retiro de los escenarios

"He tomado la decisión, muy meditada y consciente, de abandonar mi actividad interpretativa en los conciertos y tours. Los conciertos que quedan pendientes de aquí a septiembre de 2022 en Estados Unidos y España serán los últimos que realice.

"Llevo arrastrando un malestar que me ha costado mucho localizar y comprender. Posiblemente, desde la gira de Mutaciones en el 15-16 y sobre todo en la de Expectativas, en los casi dos años y medio que duró el tour, entre el 17-19", detalló el español.

Para el músico de 54 años, tal y como indica, el parón propiciado en 2020 y 2021 por la pandemia del coronavirus, le dio una tregua.

"Me hizo pensar que quizás mi mal se había diluido y las ganas de reencontrarme con público, técnicos y músicos encima de un escenario, era una fuerza mucho más poderosa. Lo que me ha sucedido en esta gira mexicana, corrobora todo lo contrario y confirma y adelanta, una decisión que sabía cercana", agregó.

Antes de despedirse, el cantante dio las gracias a su público por los más de mil quinientos conciertos que ha dado en su carrera.

"En estos 35 años, me he subido a los mejores escenarios del mundo y algunos de los peores, he actuado delante de 25 personas y 250 mil y, en la mayoría de ellos, he tenido la fortuna de disfrutar de una época en la que no se veían ni mascaretas ni celulares. ¡Gracias sinceras!", señaló el artista, quien en 2020 criticó las medidas tomadas para prevenir el contagio del Covid-19.

Bunbury comenzó el 2022 con una gira por México. Tenía dos fechas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. La segunda, la del 12 de febrero, la tuvo que cancelar debido a su laringitis aguda.

A pesar de dejar los directos, el cantante zaragozano va a seguir vinculado a la música, "componiendo canciones, grabando discos y escribiendo poesía".

Enrique Bunbury ofreció un último par de conciertos en Guadalajara el 23 y 24 de febrero, en el Auditorio Telmex.