Anticipan ganaderos la mortandad de animales

Cd. Victoria, Tam.- Productores de la Unión Regional Ganadera de Tamaulipas habrán de prepararse para el inicio de la temporada de calor con la finalidad de reducir lo más posible la mortandad del ganado informó el presidente del organismo, Julio Gutiérrez Chapa, quien señaló que a pesar de la sequía suscitada el año pasado la exportación fue de más de 160 mil animales.

"Las exportaciones continúan de manera regular, eso es favorable para los ganaderos y esperemos que esta contingencia no nos afecte", dijo respecto a la epidemia de coronavirus y al cierre parcial de la frontera con los Estados Unidos, "hasta hoy el cierre parcial de la frontera en el tema del ganado en pie no nos ha afectado, seguimos exportando y esperemos que esta contingencia no nos impacte".

Recordó que, según la Comisión Nacional del Agua, para esta temporada se tienen contempladas sequías severas en 23 municipios de la entidad, mientras tanto, Nuevo Laredo y Guerrero ya enfrentan una situación grave debido a la escasa lluvia y la falta de pastizales y forraje; indicó que ante este panorama ya se han acercado al Gobierno del Estado y la Federación para solicitar apoyos para resistir esta contingencia.

"Estamos haciendo las acciones pertinentes, acciones preventivas, y apoyando a los ganaderos con insumos de compras consolidadas como melaza, sales minerales, y viendo la manera de cómo podemos coordinarnos con ellos para poder apoyar en diferentes partes del estado según la necesidad que se tenga".

Gutiérrez Chapa recordó que el ochenta por ciento de los productores ganaderos en la entidad son pequeños productores, los cuales recibirán apoyos sin distingo con los grandes productores, "siempre se registra mortandad de animales en épocas de sequía, pero esperemos que en esta ocasión los ganaderos estemos haciendo lo correcto para que esto no nos afecte en nuestra economía".