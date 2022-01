Anna Ajmátova, la poeta rusa que desafió su tiempo

En su constante ir y venir en la literatura rusa, el escritor Alberto Ruy Sánchez (Ciudad de México, 1951) dio con ella y decidió ir a fondo para saberlo todo al respecto.

"Es uno de los personajes principales que me saltaron al leerla, entre otras cosas porque soy marido de una feminista de los años 70, de Margarita, que es mi esposa. Aprendí a escuchar y a tratar de ser sensible a voces que no solamente eran distintas sino que tenían una semilla de rebeldía frente a muchas de las sujeciones patriarcales", narra el autor, quien recientemente publicó El expediente de Anna Ajmátova, bajo el sello de Alfaguara.