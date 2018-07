Angustia a padres retraso en la entrega de sus hijos

El Paso, Tx.- Las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no han dado una respuesta a las demandas de dos padres de familia, a quienes les han negado hasta este momento, la reunificación de sus hijos que permanecen bajo su custodia.

Y a pesar de la cercanía de padres e hijos detenidos, no han podido estar juntos, pero confían en que se dé una pronta solución a estos casos de separación.

Mario, originario de Honduras, es el padre de Fabiola de 10 años, en tanto Digna, de El Salvador, tiene un par de hijos de 6 y 9 años de edad, que se encuentran retenidos a causa de la política de ´Cero Tolerancia´ orquestada por el Gobierno federal.

Ambos padres llevan 3 semanas refugiados en Casa Anunciación de El Paso, en espera de reunirse con sus hijos, a pesar de que los menores están en centros de El Paso a 10 y 15 cuadras de distancia, informó la Casa Anunciación.

"Hemos llamado y buscado explicaciones sobre la demora en la entrega de los menores, con la intención de que se reúnan con sus padres lo más pronto posible, esperamos que se dé hoy mismo", dijo Iliana Holguín, abogada pro bono que asiste a Casa Anunciación.

El 24 de junio pasado, cerca de 30 padres migrantes fueron liberados por las autoridades federales, y recibieron refugio en Casa Anunciación de El Paso, desde esa fecha todos los padres que buscaban a sus hijos se reunieron con ellos, menos Mario y Digna.

"Mañana es muy tarde, exigimos que los menores sean entregados hoy mismo a sus padres, estamos esperando noticias de las autoridades para confirmar la noticia", dijo por su parte Taylor Levy, coordinadora legal de Casa Anunciación.

En el marco de cambios a la política de ´Cero Tolerancia´ del presidente Trump, donde se ordenó la reunificación inmediata de las familias migrantes, la suerte de Digna y Mario ha sido diferente, lo cual contraría a los migrantes centroamericanos.

"Estoy muy contento por aquellos padres que ya están con sus hijos, les deseo lo mejor, pero también me entristece porque yo no tengo la misma suerte", dijo Mario de Honduras, en conferencia de prensa ofrecida ayer en la sede de Casa Anunciación.

De acuerdo a los lineamientos orquestados por las autoridades federales, solamente se les tiene permitido ver durante 1 hora a la semana a sus hijos, a pesar de que se ha corroborado el parentesco entre ellos, de acuerdo a Casa Anunciación.

"A mí sí me hicieron darles mis huellas digitales, he hecho lo que me han pedido, pero no me han entregado a mis hijos, lo cual me parece una injusticia porque a otros padres no les hicieron esas pruebas y ya están reunidos", dijo Digna, de El Salvador.

De acuerdo a Rubén García, director de Casa Anunciación, hay una clara incoherencia burocrática, misma que se acentúa al momento que padres y menores se han reunido tras estar separados en diferentes estados.

"Es difícil ver que padres que estaban en El Paso se han reunido con menores que estaban detenidos en Los Ángeles, y en el caso de Mario y Digna no se puede llevar a cabo la reunificación de familias que están en El Paso, a 10 y 15 cuadras de distancia de este albergue", afirmó García.

Aunque ambos padres han podido ver a sus hijos, y hablar con ellos, las condiciones para ambos no son las ideales en el intento de estar de nuevo juntos.

"Mi hija acaba de cumplir años, y por lo menos pude compartir con ella una hamburguesa y festejarle de alguna manera", dijo Mario sobre su hija Fabiola.

"Pero a veces me hace pensar en la idea de un secuestro cuando la trabajadora social me dice que mi hija es muy linda, que es muy bien portada, y yo sé que ella es así, pero me da a pensar que me la quiera quitar, que no me la va a entregar, y eso me pone mal", afirmó Mario frente a los medios congregados en Casa Anunciación.

Digna no pudo contener las lágrimas cuando se le preguntó cómo se encuentran sus hijos, y qué le responde cuando le cuestionan cuándo se van a poder reunir.

"No sé que decirles, sólo les digo que pronto, aunque yo no sé la respuesta", afirmó Digna.

De acuerdo a Casa Anunciación, las autoridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) no han dado una respuesta clara a sus peticiones, a pesar de la cercanía de padres e hijos detenidos, pero confían en que se dé una pronta solución a estos casos de separación.