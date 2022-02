Andrés García ya es ´amigo´ de la muerte

"Hay días en los que me cuesta levantarme de la cama, como que no me recupero.

"He vivido una vida intensa, no me arrepiento, la he vivido. La vida es disfrutar, sufrir y respirar, pero bueno. Tengo un problema de la operación, me operaron de la espalda hace cinco o seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, los médicos me lo dijeron en su momento, pero no quise hacer caso, estoy pagando el precio".

Por otra parte, el actor desmintió que hubiera solicitado sangre para una transfusión urgente, como trascendió en redes sociales.

Ante la nula relación con sus tres hijos, García agradece las muestras de cariño tanto de colegas como de sus seguidores.

"Mucha gente, les agradezco mucho porque me hablaron para donarme sangre y eso, lo cual no es tan fácil, pues aunque sean del mismo tipo debe haber pruebas cruzadas para que no haya un choque entre una y otra".