Analiza la pelea JC-De La Hoya

La leyenda del boxeo Oscar De La Hoya quería hacer un documental sobre su pelea de 1996 contra Julio César Chávez. Se acercaban los 25 años del enfrentamiento "Ultimate Glory" y pensó que era el momento adecuado para mirar atrás. Entonces le preguntó a Eva Longoria Bastón, su amiga desde hace 20 años, si estaría interesada en dirigir.

"Le dije, ´Oh, Dios, no. No, no, no´", comentó Longoria Bastón, riendo. "Lo último que quería hacer era un documental de boxeo con estadísticas y jabs".