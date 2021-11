Ampliarán la Avenida de la Industria

Refirió que fueron más de 15 empresas las que licitaron para realizar los trabajos de los laterales del puente roto con una inversión de 53 millones de pesos y posterior la demolición del mismo y construcción con una inyección de 214 millones de pesos. La obra empieza en el transcurso de este mes.

Indicó que ese dinero ya está etiquetado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Administración Portuaria Integral de Altamira.

Teniendo contemplada la conclusión de esta obra en 2022, se iniciará con el mantenimiento a la rúa desde el acceso a Estación Colonia o Quinta Marta y hasta los límites con el municipio de Tampico.

Lo anterior, aprovechando la instalación del parque industrial North Point, que albergará diversas industrias que darán empleo a miles de habitantes de la zona sur de la entidad.

Precisó Martínez Manríquez, que el alumbrado será central, además pidió el apoyo de las industrias ya instaladas para que construyan sus banquetas, "porque se ven muy bonitas por dentro, pero por fuera, pues no... No voy a decir cuáles para no herir a nadie".

Indicó por último el edil que esto le dará un nuevo rostro al municipio, además de mayor seguridad