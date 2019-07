AMLO confía en que no se llegue a arbitraje internacional por CFE

CIUDAD DE MÉXICO.-

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que no se llegue al arbitraje internacional por la disputa entre la CFE y las empresas transnacionales por los contratos en gasoductos, pero dejó en claro que no permitirá ningún robo a la hacienda pública.

"Que no se llegue a eso, que se busque un acuerdo, pero que entiendan también. Siempre les digo: así como ustedes defienden su empresa y cuidan que sea eficiente, que no haya gastos superfluos, que se tengan beneficios, es lo mismo en la administración pública... Nosotros estamos aquí para defender el interés general, los bienes del pueblo y no vamos a permitir que saqueen la Hacienda pública, que roben", aclaró el mandatario.

Durante su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que este miércoles hizo un "reclamo fraterno", al criticar que en medio de la tregua para llegar a un acuerdo, TrasCanada demandó a la CFE, y que esto no rompe el diálogo.

"Sí, pero ya se resolvió en el sentido de que hubo un reclamo fraterno de nuestra parte, pero eso no ha implicado ruptura. Nada más decirles: 'Oigan, si estamos sentados dialogando, si hay una tregua, ¿por qué metes ahora otra demanda?, espérate; si no hay arreglo, quedamos en libertad y a tribunales', y todo con apego a la ley", dijo.

El mandatario reiteró que su gobierno no hará confiscaciones, no va a expropiar o a nacionalizar los ductos, "porque empiezan a hablar, y luego también con lo mismo de que si no se aprueban los acuerdos como se hicieron o se mantienen los contratos, pues entonces no vamos a tener gas y nos vamos a quedar sin luz. Pues, no es cierto".

Señaló que se reunió con especialistas del sector con el objeto de conocer el abasto gas para energía eléctrica y si el país se podía quedar sin luz y haber apagones. "La respuesta de los técnicos: 'No, no'".