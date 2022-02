AMLO a Lilly Téllez: "¿Qué le hice?"

Al referirse a la senadora Téllez, el presidente exclamó: "Y esta señora que me quiere meter a la cárcel, ¿qué le hice?, lo único fue que cometí, a lo mejor, el error de invitarla, pero ¿en qué la dañé? No, en nada, es un pensamiento conservador, también lo entiendo, pero eso es lo que está sucediendo".

Las expresiones del presidente surgen luego de que la senadora Lilly Téllez, al destaparse como aspirante a candidata presidencial para 2024, también aseguró que llevaría a la cárcel a Andrés Manuel López Obrador y su gabinete como un acto de justicia.

"No estaba en mis planes entrar a la política, si yo fuera presidente no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo no lo veo como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y muy necesario acto de justicia´´, dijo Téllez.

En su conferencia de hoy, López Obrador dedicó unos minutos a Lilly Téllez quien llegó al Senado por Morena y luego se cambió al PAN, desde donde ha lanzado un sinnúmero de críticas al gobierno lopezobradorista.

López Obrador aseguró que Lilly Téllez, como otros políticos, hombres y mujeres, traicionaron el movimiento al que los invitó.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él es el culpable, por hacerlos parte de la 4T a la que traicionaron y recordó que "eso no pasa con la gente humilde".

"Hay políticos, mujeres, hombres, que les dimos la oportunidad, yo soy el responsable, soy culpable, porque los invitamos a participar y sin nada, sin haberles hecho nada traicionaron al movimiento y eso no pasa con la gente humilde".

El jefe del ejecutivo aclaró que su gobierno busca continuar con la discusión sin caer en la violencia "aún con la guerra sucia"

Y aseveró que se tiene que seguir tratando el tema de los sueldos y seguirle la pista al dinero porque "el que actúa mal queda en evidencia".