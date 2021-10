Amenazan telefonistas con un paro de labores

Luego de tres días sin contar con el servicio de aire climatizado en las oficinas de Teléfonos de México en la zona norte de Tampico, los empleados salieron y se manifestaron, señalando que si para el próximo lunes no hay solución, saldrán a la calle a protestar y sin retorno hasta que se dé una solución.

El Secretario General de la Sección 18 del sindicato de Telefonistas, Alfonso Martínez Duque, dijo que de sus casas tienen que llevar abanicos a fin de aguantar las altas temperaturas, pues esa oficina no cuenta con ventilación.

"Desde hace 3 días en esta oficina de Teléfonos de México falló el clima, la misma empresa se dio cuenta ya que aquí está el gerente, se le pidió que lo repararan porque hace mucho calor y además de los ejecutivos están los usuarios que van a algún trámite y hace mucho calor", señaló.

Indica que los clientes prefieren hacer fila en el exterior del edificio para realizar los trámites o pagos, pues en el interior aseguró, tienen una sensación térmica de 29 grados centígrados, por lo que es imposible permanecer por largos periodos expuestos a esa temperatura.

Indica que la empresa ya dio aviso a la empresa que se encarga del mantenimiento, sin embargo no se han presentado; les dieron sólo un abanico para ventilarse en el interior.

"Yo no sé si esa empresa encargada no puede con el trabajo o TELMEX no le pagará, pero ya son 3 días y la única solución es que iban a traer un abanico lo cual es insuficiente porque son 12 los compañeros y los clientes que están entrando", aseveró.

Precisa que el sindicato también está apoyando con abanicos a fin de que logren hacer su trabajo, sin embargo mencionó que esa no es la solución a este problema.

Indicó que los ejecutivos tienen que presentarse con saco y corbata, así como camisa de manga larga, lo que hace más fuerte la sensación de calor; le pidieron a la empresa que los dejara ir con prendas más holgadas, pero les señalaron que era posible, sin embargo perderían el bono de productividad por la mala percepción de los usuarios.

Indica que de seguir el próximo lunes con estas anomalías, tendrán que salirse de la oficina en donde harían un paro de labores.